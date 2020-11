Caso "Papo" Morales: Familiares de joven asesinado exigen justicia

Gustavo Marín Sosa, padre del joven asesinado, denunció que circulan audios de WhatsApp en los que presuntamente Papo Morales se dirige a un juez y le agradece las deferencias.

“Estamos sintiendo más dolor al ver el privilegio que tiene el supuesto autor, quien va a pasar 10 días en una dependencia policial. Se han compartido datos sobre los contactos que tiene esta persona para ser privilegiado”, dijo Sosa a NPY.

El padre Robert Fabián Marín aseguró que no descansarán hasta que se haga justicia tras la muerte de su hijo. Pidió que la pareja de Morales, Cynthia Burgos, también sea enviada a prisión.

Respecto a las versiones de que su hijo se dedicaba a la venta de drogas, el hombre aseguró que Robert Fabián tenía un proyecto de vida que fue frustrado y negó la situación.

“Mi hijo ya no se puede defender, pero no van a poder ensuciar el nombre de él. No se encontraron drogas, ni nada de lo que se menciona”, afirmó.

Gustavo Marín Sosa aseguró que la Justicia debe apartar a los jueces y fiscales que liberaron a Gregorio "Papo" Morales en las otras denuncias de hechos punibles anteriores.

“Debemos extirpar este tipo de cánceres y la Justicia, debe procesar a los jueces que lo dejaron libre antes. Por favor, no permitamos más esto, no dejemos impune este tipo de hechos. No es justo para nadie”, dijo el hombre.

El caso

Robert Fabián Marín Caballero se encontraba dentro de un vehículo estacionado frente a un local gastronómico en el barrio San Pablo, en la noche de este lunes, cuando fue asesinado.

En las grabaciones de una cámara de seguridad se puede observar cómo un hombre baja de una camioneta de color blanco, abre la puerta de un automóvil negro y efectúa los disparos de arma de fuego. Luego se vuelve a subir a su vehículo y se da a la fuga junto a una mujer.

Tras las investigaciones correspondientes, la Policía Nacional detuvo a Gregorio Morales y a Cynthia Burgos cerca del mediodía del martes, en el interior de un motel ubicado en la ciudad de Lambaré, Departamento Central.

El fiscal Hernán Galeano formuló imputación contra Morales por homicidio doloso y contra Cynthia Ramona Ojeda Burgos por omisión de auxilio, omisión de aviso de un hecho punible y frustración a la persecución penal.

Con la inspección del cuerpo se corroboró que el fallecido recibió cuatro impactos de bala. La Fiscalía incautó los celulares de todos los involucrados y están siendo sometidos a análisis por Criminalística de la Policía Nacional.

Durante un procedimiento realizado el pasado jueves, la fiscalía encontró la que sería el arma utilizada para el homicidio en una mochila que fue arrojada al riacho San Francisco.

Morales está detenido en el Departamento de Investigaciones, desde luego donde deberá ser trasladado hasta un reclusorio, por disposición del juez Raúl Florentín.