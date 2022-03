"Del caso me entero a través de las redes sociales, a la unidad fiscal no remitieron ninguna denuncia hasta ayer por la noche, luego de que llamé al comisario. Llamo a averiguar a la comisaría y me dicen de forma verbal que no remitieron la denuncia porque estaban abocados a los trabajos de prevención del partido (Olimpia - Tacuary)", indicó.

La agente del Ministerio Público comentó que hasta el momento el presunto responsable de la grave agresión contra la joven Nara Ledesma no se presentó ante la Fiscalía. La agente calificó como grave el hecho y mencionó que la expectativa de pena es de hasta 10 años de prisión.

Como parte de las primeras diligencias, la Fiscalía solicitó un reporte médico sobre el estado de salud de la joven. Asimismo se convocará a la afectada para que preste declaraciones.

El abogado Enrique Gómez de la Fuente comunicó más temprano a Monumental 1080 AM que Nara Ledesma ya está con el alta médica, pero deberá someterse a varias cirugías para recuperarse de la profunda herida que sufrió en la discoteca.

“Cuando se designe a un fiscal, nosotros vamos a accionar. Pidieron que el responsable sea imputado por homicidio en grado de tentativa. El padre del responsable se comunicó, pero no estamos en condiciones de una conciliación”, dijo el abogado.

La joven, de 21 años, tuvo un corte provocado por una copa de vidrio arrojada por un hombre identificado como René Olmedo Appleyard. Fue suturada en un centro asistencial con al menos 50 puntos.

El hecho se produjo en el interior de una discoteca llamada Morgan, situada en el barrio Villa Morra de Asunción.