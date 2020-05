El abogado Óscar Tuma manifestó que actualmente todavía no hay condiciones para sacar del tablero de posibilidades ninguna de las hipótesis que maneja la Fiscalía como así también el grupo de abogados que acompaña la investigación de la desaparición de Juliette , de 7 años, hecho registrado el 15 de abril, en la ciudad de Emboscada.

En conversación con el programa La Lupa, emitido por Telefuturo, Tuma dijo que la Fiscalía maneja la hipótesis de que pudo haber ocurrido un accidente con conocimiento solamente de Reiner Oberuber, padrastro de la niña, como así también un accidente con la responsabilidad del hombre como la de Lilian María Zapata, madre de la pequeña.

Además, dijo que se maneja la posibilidad de que Juliette pudo haber sido llevada por un grupo de personas que "por un tema comercial, seguramente, querían mandar un mensaje a la pareja sentimental de la mamá".

El abogado explicó que estas dos hipótesis salen de los diferentes levantamientos que se hicieron y que el mencionado accidente pudo haber sido ocasionado por el vehículo del padrastro. Además, se maneja la posibilidad de que la menor se haya caído y golpeado por una piedra.

"Todas esas hipótesis no se pueden desechar. ¿Cuándo vamos a ir desechando? Cuando tengamos los informes técnicos, que hoy están en análisis", expresó.

En otro momento de la entrevista, Tuma comentó que los allanamientos realizados, en gran medida, eran siguiendo la línea de que la niña pudo ser privada de su libertad por un grupo que estaba conformado comercialmente por la pareja sentimental de la madre de la menor.

"Hay una línea que investiga el accidente y otra que fue llevada, me parece bien que la Fiscalía continúe con las investigaciones hasta desechar estas hipótesis", refirió el abogado del padre biológico de Juliette.

En el marco de la investigación, tanto la madre como el padrastro de la niña están con prisión preventiva tras ser imputados por violación del deber del cuidado y abandono.

Resultados técnicos estarán en 15 a 20 días

Tuma comentó que el pasado jueves mantuvieron una reunión con los fiscales que llevan adelante la investigación y que salieron muy satisfechos. Dijo que les explicaron que no están pudiendo darles la copia de la carpeta fiscal porque en la sede del Ministerio Público no existe fotocopiadora y que no quieren sacar el expediente del lugar.

Mencionó además que los fiscales le afirmaron que dentro de 15 a 20 días estarán listos los resultados de los informes técnicos y que allí tendrán un mejor panorama de lo que pudo haber sucedido con la pequeña, quien ya lleva 38 días desaparecida.

"No desechamos ninguna hipótesis, todos son sospechosos hasta que los informes técnicos nos diga cuál de las hipótesis tiene más fuerza", refirió.

Fiscalía confirma que hubo sobrevuelo del dron

El abogado Óscar Tuma dijo que deben esperar que salgan los resultados técnicos para saber quiénes se benefician con la desaparición de Juliette; además, indicó que la Fiscalía le confirmó que hubo un sobrevuelo del dron en la madrugada del 15 de abril pasado, pero que se deben determinar bien los horarios, porque puede ser que haya sobrevolado a la tarde, pero el aparato marca que la hora del vuelo fue a la madrugada.

"Nos manifestaron que hubo cuatro vuelos, son circunstancias que dan a suponer que debemos retrotraer al día 14, ellos están también haciendo el estudio del día 14, hay muchas preguntas que realizarnos. La única forma de determinar cuál de los testigos dice la verdad y quién miente es tener los informes, cruce de llamadas, determinar la posición exacta de dónde se encontraban las personas", expresó.

Mencionó que hay una contradicción en las declaraciones tanto de la madre como del padrastro de Juliette y así también de otros testigos. Dijo que los fiscales les manifestaron que es difícil trabajar en forma rápida porque la mayoría de los escritos están en alemán y dificulta la traducción.

"Están esperando todos los informes, se dificultan por el idioma, por la variedad de incongruencia entre los testimonios. Se está haciendo un cruzamiento de un estudio de campo para ver cuál de los testimonios es cierto", indicó.

Mencionó además que hay algunas pequeñas pruebas que faltan por resolverse y que volvieron a solicitar el examen sicológico de la madre y de su pareja, a fin de determinar la conducta de los mismos.

Versión del abogado del padrastro y la madre

Por su parte, Max Narváez Matto, abogado del padrastro y de la madre de Juliette, reiteró que la niña desapareció el miércoles 15 de abril pasado y dijo que un chip del dron fue extraído recién el pasado lunes y otro el viernes para entregar al perito, quien tendrá 10 días hábiles para que presente el informe técnico al Juzgado.

"Ese chip nadie lo vio, está analizando ahora el perito, cuando presente su informe ahí recién se va a saber qué pasó con ese dron. No hubo ningún sobrevuelo el día 14 de abril a la noche. El Monte Pacará (de donde desapareció Juliette) es una zona oscura, muy difícil de observar algo de noche y es un dron normal, estándar, no captaría nada de lo que hay abajo", explicó.

Mencionó que nadie puede saber todavía lo que hay en los teléfonos incautados y en el dron, porque los técnicos de la Fiscalía no quieren tocar, a no ser que sea con una orden Judicial.

"Si el fiscal dice que probablemente haya fotos o que el dron estuvo volando quiere decir que tocaron las pruebas antes que vaya a sede judicial y si lo hicieron, es nulo", aseguró el abogado.

Refirió que cuando se sepa quién se beneficia con la desaparición de la menor se sabría quién es el posible culpable del hecho.

"Estamos investigando todas las cuestiones inherentes a la desaparición, todos son sospechosos y hay que investigar a todos", aseguró.

No hubo muerte accidental, asegura

El abogado refirió, además, que la Fiscalía busca un cadáver desde el primer momento y que el tema del accidente sale, ya que había personas que aseguraban que la camioneta del padrastro atropelló a la niña, porque se encontró luminosidades en la parte delantera y en la rueda delantera.

Sobre ese punto, afirmó que esa luminiscencia no sale solamente con sangre, puede ser sudor, orina, semen y que, cuando se hizo el estudio de laboratorio, salió que no es sangre, por lo que esa hipótesis se desbaraja.

"No hubo muerte accidental, pero la Fiscalía está convencida que así ocurrió y no es así", aseguró.

En otro momento dijo que la niña no pudo haber desaparecido sola y que su cliente, el padrastro de Juliette, no es ningún mafioso. Aseguró que es un inversionista. Dijo también que el estudio de toxicología para sus clientes es un pedido que no corre, ya que fue rechazado por el Juzgado.

Mencionó también que solicitó al Ministerio Público que Rufino Zapata, abuelo de la menor, declare en la Fiscalía para denunciar que recibió amenazas por un grupo de alemanes, tal como manifestó a los medios de prensa.

Dijo que ya solicitó un pedido de libertad para sus clientes, que fue rechazado por el Juzgado, porque alegaron que existe peligro de fuga porque "son personas con mucho poder económico" y que ni siquiera se analizó el expediente.

"Se apeló esto y el Tribunal de Apelaciones confirmó (la prisión preventiva). Este caso no es cualquier caso, el malo de la película es el señor Reiner y ella (Lilian María Zapata) es la mala madre, los jueces tienen conocimiento por la prensa, pero no tienen la valentía de resolver según derecho", lamentó.

Sus clientes no tienen problemas para someterse a pruebas

El abogado refirió que hoy día ningún crimen, ningún hecho de desaparición se puede investigar sin el apoyo científico y sin la tecnología. Dijo que se hicieron 30 allanamientos, entre ellos de la casa de testigos.

Aseguró que la Fiscalía recibió toda la colaboración de sus clientes y que nunca se les negó ningún tipo de información.

También negó que sus clientes sean personas adictas a algún tipo de estupefaciente y que no hay problema si quieren hacer las pruebas, pero pide que se haga por la vía procesal que corresponde.

Pese a los intensos trabajos realizados por los investigadores, aún no se tienen pistas de lo que ocurrió con la pequeña Juliette.