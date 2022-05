Caso abuso: Madre de víctima pide castigo para autoridades del colegio

“Acá no te permiten entrar por entrar a la institución, vino la secretaria otra vez el motivo para preguntarle para poder molestarle a la directora, hablé con otro guardia y después me sacan una silla. Les conté el hecho en medio de todo el barullo”, relató la mujer.

La madre del menor relató que ella se percató de que algo malo le había pasado a su hijo luego de que lo vio con la ropa desarreglada y con una actitud diferente. Explicó que verificó las lesiones y estas fueron constatadas por un pediatra.

El presunto abuso se habría producido el pasado 27 de abril, pero la institución educativa obvio los protocolos, por lo que la familia realizó la denuncia ante la Fiscalía. Además, aseguró que se buscó encubrir el abuso.

“Hay una presunción de nuestra parte del porque el colegio se mantuvo súper hermético. La fiscala pidió los videos, pasaron 11 días y siguen con el tema de los videos. Ellos quieren tapar el sol con un dedo (...) Esto hay que investigar y no se pueden ellos cerrar a la realidad de querer ocultar, de querer decir que no pasó nada, de mentir de decir que ellos activaron un protocolo, eso no es cierto y quiero que sepan', mencionó. '

Pide pena ejemplar

La familia de la víctima lamentó las condiciones a las que están expuestos los alumnos del colegio debido al proceder de sus autoridades. "Como mamá me negaron todo lo que me podría ayudar a esclarecer. No nos muestran las cámaras, fotos, nada. Hay cámaras en la zona, el colegio está lleno de circuito cerrado y al final solo hay 12", agregó.

“Nosotros vamos a tratar de ver todos los mecanismos legales, estamos hablando de la vida de un niño de seis años, no sabemos cómo vamos a quedar como familia. Qué va a pasar con los otros niños, van a ser presas nuevamente de estos, le vieron como presa fácil a mi hijo. No pueden ocultar ni desmentir”, expresó.

La madre del menor afectado pidió al Ministerio Público que investigue el hecho de manera a que haya un castigo ejemplar, principalmente para quienes quisieron encubrir el caso.

"Le pido a los de la Fiscalía que no les tiemble la mano y este debe ser un castigo ejemplar, a todos los responsables del colegio y los autores, por más que sean adolescentes. Cuando se trata de niños es difícil pesir una pena. Pedimos una pena ejemplar para los responsables del colegio, queremos que toda la directiva se cambie", dijo la madre.

Niño fue amenazado tras el hecho, según abogado

El abogado de la familia del niño que supuestamente fue abusado dentro de una institución educativa de Lambaré aseguró que el mismo fue amenazado de muerte por los agresores tras le hecho. Asimismo, denunció que las autoridades no colaboraron con la Fiscalía.

“Una vez que se consumó el hecho, al niño le dijeron que lo iban a matar, que se calle o que le iban a cortar la cabeza”, dijo el abogado.

El letrado comentó que en una de las copias de circuito cerrado entregada por el colegio faltaban las horas en las que se habría producido el abuso. El defensor aseguró que las autoridades no denunciaron el hecho como corresponde.

“Hemos pedido al Ministerio Público que ellos informen al Ministerio de Educación. Los agresores tendrían 15 años”, dijo.

El representante legal de la familia de la víctima dijo que serían entre tres y cuatro personas los agresores de los cuales uno de ellos ya habría sido identificado. Los mismos ya habrían acosado al niño con anterioridad y, a pesar de las denuncias de la madre, el colegio no tomó acciones.

El caso

La Dirección General de la Niñez del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) tomó intervención tras un supuesto caso de abuso sexual en un colegio privado de Lambaré.

Un equipo de la cartera educativa se constituirá este viernes al colegio para verificar la situación y corroborar si es que se cumplieron con los plazos de notificación del hecho.

Los nombres del colegio y de los implicados se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y Adolescencia, que prohíbe la publicación de datos que permitan identificar a los niños en situación de vulnerabilidad.