Casañas Levi: Policías se excedieron con escrachadores de Valenzuela

Ante este proceso, el abogado José Casañas Levi cree que hubo un exceso en el actuar de los agentes de la Policía Nacional, ya que no era necesario privarlos de su libertad.

“Al no haber una agresión física, no era necesario tomar esa decisión extrema (la detención), pero sí se tuvo que proteger a la persona agredida (monseñor Edmundo Valenzuela)”, explicó en contacto con Monumental 1080 AM.

Brizuela y Schiavo fueron liberados horas después y denunciaron maltrato sicológico en la Comandancia de la Policía Nacional, antes de ser trasladados a la Agrupación por el hecho punible de perturbación a la paz pública.

El abogado dijo que, en este caso, la figura penal no se aplica y el afectado tiene otras instancias para actuar, mediante una querella por difamación y calumnia. Es que para hablar de perturbación a la paz pública es necesario que existan hechos violentos o agresiones físicas, agregó Casañas Levi.

“Si existe una alteración del tránsito, de las personas o alguien que está quemando cubiertas o está rompiendo algo la Policía debe impedir y tiene facultades para aprehender”, especificó.

Sobre el mismo hecho, María Elena Andrada, jefa del Departamento de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, refirió, en contacto con NoticiasPy, que la detención de ambos se realizó como medida preventiva para evitar “un mal mayor”.

La detención se dio al término de la misa en la Catedral Metropolitana por el Día de la Virgen de Nuestra Señora de la Asunción, cuando varias personas escracharon al arzobispo, por no pronunciarse a favor del juicio político al presidente de la República Mario Abdo Benítez y al vicepresidente Hugo Velázquez, por el caso Itaipú.

A los gritos de: "¡La Iglesia es cómplice!, ¡cómplice de los corruptos!, ¡Tome postura, así como defiende pedófilos!", siguieron a Valenzuela, quien durante su homilía, instó a recuperar la credibilidad y la confianza y que la gente espera signos claros.

Crisis política

El Poder Ejecutivo soporta una fuerte crisis política que se generó tras la firma de un acta bilateral entre Paraguay y Brasil para la compra de potencia de Itaipú, entre representantes diplomáticos.

Para Casañas Levi, la situación que se da en el primer año de Gobierno de Mario Abdo Benítez se solucionará cuando todos digan la verdad. “Mientras no tengamos toda la verdad sobre la mesa, no vamos a salir”, subrayó.

Además, considera que la investigación que inició el Ministerio Púbico no va a dar el resultado que se espera.

La situación motivó a que varios movimientos sociales se manifiesten para exigir juicio político contra Abdo Benítez y Velázquez. Incluso, los partidos de la oposición siguen buscando que se realice el proceso.

Pero el pedido no tiene los votos necesarios y todo queda en manos del movimiento Honor Colorado.

Una encuesta realizada por CIES para Última Hora, NoticiasPy, Telefuturo y Monumental, muestra la percepción de los paraguayos sobre la gestión del presidente Mario Abdo Benítez.

En el sondeo, el 82% de los encuestados dijeron que no votaría de nuevo por el jefe de Estado y creen que el presidente no cumplió con lo que prometió en campaña política.

El 70% de los ciudadanos aplazan la gestión del mandatario, que este jueves cumple un año. Otra encuesta indica que 80% creen que el jefe de Estado debe cambiar a sus ministros.