Casañas Levi dice que Fiscalía no tiene fuerza ni credibilidad

“El operativo Ultranza o el llevado a cabo en Fifagate, con allanamientos y detenciones masivas simultáneas, es como se actúa en casos de lavado. Cualquier otra cosa es humo o en el mejor de los casos un error. La fiscala general decide ponerle a Omar Legal, creo que es confiable, pero le pone a una de las personas más creíbles, pero igual la desconfianza es muy grande, es lo que están cosechando después de tanto tiempo de destruir la imagen del Ministerio Público por la suma de cosas que fueron generando descrédito. Creo que si no hay un cambio grande de política dentro del Ministerio eso no puede cambiar, la credibilidad no va a cambiar si no hay actos concretos, y yo no veo que haya”, expresó el ex fiscal.

“A mí me llama la atención la pasividad con la que se está moviendo la investigación. Entiendo que son documentos que requieren de mucha lectura y todo eso, pero ese trabajo se divide. Lo que pasa es que hay mucha presión y enfrente hay un enemigo muy poderoso en lo económico y en lo político”, agregó Casañas insistiendo que no hay capacidad.