El ex senador de Patria Querida y propietario de Diesa, Miguel Carrizosa, se opuso este viernes a un bloqueo de giro a la izquierda, sobre la avenida Eusebio Ayala, frente a la sede de la empresa. Señaló que la Municipalidad de Asunción no avisó al respecto y exigió que se dé una calle alternativa.

El intendente de la Municipalidad de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, publicó en su cuenta de Twitter este sábado que "mientras ellos ponen en orden la ciudad, algunos buscan lo contrario". Indicó que empleados de una empresa trataron de prohibir la eliminación del giro a la izquierda sobre la avenida Eusebio Ayala.

"No es un antojo, eso está escrito en la legislación. ¡LA LEY NO SE DISCUTE, SE CUMPLE!", escribió en su cuenta.

Los empleados de la firma Diesa se opusieron al cumplimiento de tal disposición debido a que los afecta. Carrizosa, directivo de la empresa, más tarde se plegó a la protesta.

Embed Mientras nosotros ponemos en orden la ciudad, algunos buscan lo contrario. Funcionarios de una empresa, están tratando de prohibir la eliminación del giro a la izquierda sobre Eusebio Ayala.

No es un anotojo, eso está escrito en la legislación. ¡LA LEY NO SE DISCUTE, SE CUMPLE! pic.twitter.com/7NOCCTK2RN — Nenecho Rodríguez (@nenechopy) October 10, 2020

El ex legislador negó que quieran prohibir la eliminación del giro a la izquierda en comunicación con Última Hora y explicó que en realidad se reclamó al Municipio que se dé cumplimiento a una ordenanza vigente.

"Hay una ordenanza del 97, que se amplió en 2014, que dice que tiene que establecerse opciones alternativas. Pero, él (Óscar Rodríguez) viene a querer hacer eso sin previo aviso, sin precautelar, sin conversar", refirió .

Carrizosa declaró que la empresa no recibió ninguna notificación de la eliminación del giro a la izquierda por parte de la Municipalidad de Asunción y alegó que el intendente "está hablando con una verdad a medias".

"Lo que está ocasionando es destruir puestos de trabajos. No está respetando la propia ley que él dice, que tiene que proponer salidas alternativas", remarcó.

Señaló que sus empleados están movilizados desde la 7.00 de esta jornada y acotó que él no estaba cuando salieron a las calles a tratar de exigir una solución.

Diesa Eusebio Ayala.jpeg Foto: Gentileza.

"Ayer de tarde vinieron (funcionarios de la Comuna) y conversé entonces con el intendente, pero me dijo que estaba en una videoconferencia. (...) Entonces vino un concejal de parte del intendente dijo que por lo menos iban a cerrar la mitad, llegamos a eso, pero después hicieron todo lo contrario", relató.

No obstante, agregó que la Intendencia de la capital se cierra al diálogo. En este sentido, planteó que en todo caso se puede colocar un semáforo en ese punto en conflicto, de modo a no afectar a los frentistas.

"No somos una empresa que ayer nomás se creó, sino en los años 70. Sinceramente, me emocionó esto, porque yo no estaba cuando pasó. La gente salió, vino y se puso en el medio porque se desesperó, porque se daba cuenta que al cerrar (el giro) el trabajo va a mermar", expresó.

Sostuvo que la Municipalidad de Asunción está cometiendo una negligencia y que no se puede eliminar el giro primero y después ver cuál es la alternativa.