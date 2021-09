"La lucha de Luisito Acosta no se vende, no se alquila, nuestro lema es vencer o morir como paraguayos de bien, fuerza compatriotas itakyryenses, a depositar nuestro voto. Por garantía no estoy con ustedes públicamente porque sabemos cómo nuestra Justicia se maneja en Paraguay", expresó.

Además, el político mencionó que dentro de poco volverán a estar todos juntos, que "va a aclarar todo lo sucedido" y se pondrá a disposición de la Justicia para que haya justicia".

En el audio difundido, Acosta Fonseca señaló en guaraní que su candidatura "sigue firme" e instó a todos a ir a votar el próximo 10 de octubre y a "no escuchar cuentos que se dicen por ahí".

Luis Acosta Fonseca.mp4 Los seguridores del candidato a intendente de la Alianza Itakyry Primero, Luis Acosta Fonseca, reunidos escuchando el mensaje del político que fue emitido a través de una radio. Video: Gentileza.

El crimen del ingeniero Aguilera se registró en la noche del lunes último en el tinglado municipal del Mercado de Abasto de Itakyry, donde hubo una discusión que se inició porque, supuestamente, Aguilera había puesto la polca colorada a alto volumen frente al local, de donde Acosta es vecino.

Acosta le recriminó el hecho y se originó una gresca que terminó luego de que el ingeniero fuera baleado y golpeado, según el testimonio de los testigos del hecho.

La fiscala Olga Melgarejo ordenó la captura de Luis Acosta Fonseca, conocido también como Luisito Acosta, y su padre Bernardo Joaquín Acosta Duarte, como sospechosos de ser los responsables del crimen.