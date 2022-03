Caminera recomienda "no salir en lo posible" ante ola de movilizaciones 

Las movilizaciones comenzaron el lunes y no descartan la posibilidad de avanzar y llegar hasta la ciudad de Asunción.

Al respecto, el jefe de Relaciones Públicas de la Caminera, Adolfo Ortega, recomendó a la ciudadanía evitar salir a las rutas para no quedar varados, debido a la congestión vehicular.

“Lo único que podemos recomendar es que no salgan en lo posible y si es que no existe necesidad. Si se dirigen a algún lugar van a quedar varados, no podemos dar ninguna recomendación favorable”, advirtió en contacto con Última Hora.

El sector solicita la eliminación del impuesto selectivo al consumo (ISC) al combustible, para que se reduzca el precio de los carburantes.

Los camioneros ya van por el tercer día de protestas y cierres intermitentes de rutas y cruces de acceso a la capital del país, como medida de presión para que el Gobierno dé una respuesta.

Patrulla Caminera reporta los siguientes cierres de ruta.png

Uno de los puntos más complicados se da sobre la ruta PY02, a la altura del autódromo Rubén Dumot, ex-Aratirí, con cortes intermitentes de 10 minutos. También, sobre la ruta PY01, también conocida como Acceso Sur, donde el cierre es de 30 minutos, lo que provocó una importante congestión vehicular, especialmente, en hora pico.

En este punto de movilización, los taxistas se adhirieron a los camioneros y trabajadores de plataformas virtuales para cerrar la ruta.

Desde la Unión de Gremios de la Producción (UGP) no descartan la realización de un tractorazo contra la suba si el Gobierno no ofrece una solución al respecto.

También la Federación Nacional Campesina (FNC) se sumó a las movilizaciones de esta jornada contra la suba del combustible, el pasaje y a favor del juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.

Ante la situación, el Gobierno propuso la creación del Fondo de Estabilización de USD 100 millones como mecanismo de mitigación ante el aumento del petróleo a nivel internacional.