La mayoría parlamentaria coincidió en que la información obtenida serán fundamental para que se puedan establecer a futuro políticas públicas.

El diputado Walter Harms, del Movimiento Honor Colorado, dio su voto de confianza al Gobierno para llevar adelante esta iniciativa pero que "no se mire el beneficio de ningún sector en particular y que el censo no coincida con una campaña de elecciones".

El censo establece las bases mínimas para el sistema democrático, porque ayuda a visibilizar garantías constitucionales relacionadas con la calidad de vida, saber cómo están las mujeres, los niños, adultos mayores, comunidades indígenas, etc.

La operación estadística también permitirá saber exactamente cómo afectó la pandemia del Covid-19 al país, fue lo que indicó en su momento el director nacional del Instituto Nacional de Estadística (INE), Iván Ojeda.

Puede leer: Censo 2022 permitirá saber de qué forma afectó la pandemia al país

Para el censo, convocarán a 210.000 voluntarios que llegarán a 1,9 millones de hogares con una población estimada de 7,5 millones de habitantes. El dinero será prestado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El contrato del préstamo es el N° 5224/OC-PR y fue suscripto el 8 de julio de este año, entre nuestro país y el BID. Para el censo, cada persona debe responder 73 preguntas con un tiempo aproximado de 40 minutos por hogar; y luego habrá 11 meses para procesar la información.