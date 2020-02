Camalotes crean alfombra verde en el dique del Lago de la República

Se trata de desprendimientos de camalotes que cubren el costado sur de este espejo de agua, en la zona más fangosa, sector donde también habita el ya famoso yacaré del lago, que de tanto en tanto se deja ver y que se volvió famoso mediante videos realizados por quienes tienen la suerte de observarlo y los hacen recorrer a través de las redes sociales.

El Lago de la República tiene una importante cobertura vegetal y los camalotes son parte de ella. Fueron cultivados por los mismos vecinos hace más de 20 años y de tanto en tanto los excesos son retirados. Si bien los camalotes son naturales y necesarios en un ecosistema, la cantidad en el lago ya es exagerada.

Además la falta de limpieza también dificulta la circulación normal de agua, para que los camalotes sirvan como filtro natural de residuos que no deben cubrir más del 50% de la superficie del espejo de agua. No es la primera vez que el desprendimiento de camalotes cubre la parte más grande del lago y la zona del dique de contención, pero sí es un fenómeno que hace un buen tiempo no era observado. El año pasado la Municipalidad realizó un trabajo de limpieza del arroyo Amambay, principal afluente del lago, retirando en dos días de trabajo más de 7 toneladas de basura.

LIMPIEZA. Para realizar un trabajo de limpieza constante, en noviembre del año pasado, la Itaipú Binacional contrató por 12 meses, vía concurso de precios, a la empresa Sege SRL Esta empresa desarrolla, de lunes a viernes, de 7.00 a 12.00 y de 13.00 a 16.00, y los sábados, de 7.00 a 12.00, un plan de limpieza de cauces y afluentes de este lago y de los arroyos Ju’i Rupá y del Parque las Américas de Hernandarias, totalizando una cobertura de 4.400 metros.

Para la tarea un total de 17 personas fueron contratadas por la contratista, que junto a un camión de cinco toneladas y una camión utilitario tipo VAN realizan el trabajo de limpieza. Esta tarea se realiza a pedido de los municipios de Ciudad del Este y Hernandarias, con el objetivo de garantizar el rescate, saneamiento y desarrollo de la biodiversidad de los recursos hídricos. La tarea abarca limpieza, recolección y evacuación de rastrojo, camalotes y basura del lago y los arroyos. La empresa debe presentar un reporte de sustentabilidad a mediados de año.

Recordemos que la Itaipú Binacional tiene una Planta de Tratamiento de Agua, utilizando como fuente el Lago de la República, para asegurar la provisión del vital líquido a las áreas habitacionales 1, 2, 3, 4, 5 y 8, todas ubicadas en Ciudad del Este, a excepción del área 5 que está ubicada en Presidente Franco. Este espacio, de más de 5 kilómetros, es de los sitios más concurridos por la comunidad que disfruta de su hermosa vegetación, por lo que se lo considera el pulmón de la ciudad. Durante la temporada veraniega, vecinos de la ciudad, de todas las edades, realizan alrededor del lago caminatas, trotes y ejercicios.