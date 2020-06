A Castro le gusta perder el control

El mexicano Cristian Castro se confesó como nunca antes ante la prensa, a la que presentó su nueva canción . El intérprete dijo entender que a los periodistas les interese su familia y los “chismes”, si bien reconoció que tuvo una vida de contrastes durante la que cometió errores. “Me gustan mis errores, me gusta hacerlos y no quisiera ser ese artista que siempre está contento y que nunca está perdiendo el control. Lo más bonito de un artista es perder el control. Me gusta mucho el error y me gusta mucho el acierto y ahora hicimos un acierto con esta canción”, detalló sobre su más reciente lanzamiento.

En cuanto a las acusaciones relacionadas a su relación con su madre, dijo que ella debe manejar el tema y explicó ambiguamente que en su familia “las peleas nunca se terminaron y siempre se terminaron”. EFE