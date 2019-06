Blas Llano dice que Efraín Alegre secuestró el PLRA

Para el senador, la intención del oficialismo del PLRA de expulsar al ex senador Dionisio Amarilla del partido es para maquillar la situación real. “El partido está inmerso en una gran crisis de carácter institucional”, apuntó.

Argumentó que reflejo de esa crisis es el continuo fracaso de la lista liberal en las elecciones pasadas y citó como responsable a Alegre.

Nota relacionada: Apoderado del PLRA tilda al llanismo de seccional de la ANR

“No tiene una visión de poder, antepone sus intereses personales antes que los del partido y, por ende, de la República y cree que el Partido Liberal no se puede manejar como un quiosco, como un boliche”, disparó en la 1020 AM.

Agregó que el PLRA tiene una deuda de G. 38.000 millones, producto de las últimas elecciones presidenciales, incluidos préstamos, y que lo que podría llegar a cobrar en aporte es apenas G. 20.000 millones.

"O sea tenemos una cuantiosa deuda a las puertas de unas elecciones municipales, que es el año que viene. Y cuando pedimos informes no nos contestan, la tan mentada transparencia es puro discurso, porque en la práctica no se da", señaló.

Mencionó que la situación del partido tendría solución con un diálogo sincero, pero no cree que eso suceda debido a que "no existe un llamado, ni interés real de democratizar el PLRA".

También puede leer: Blas Llano es elegido nuevo presidente del Congreso

“Hoy en día si uno no profesa la línea política del presidente del partido efrainista uno no es liberal y que yo sepa la idea liberal implica la posibilidad de tener sobre algunos puntos concretos visiones distintas, lo cual no significa que deje de pertenecer al partido”, indicó.

Blas Llano asumirá la presidencia del Congreso Nacional el 1 de julio, por el periodo de un año (2019-2020). Recientemente, el bloque llanista perdió un escaño con la pérdida de investidura de Dionisio Amarilla; en su reemplazo asumió el efrainista Eusebio Ramón Ayala.