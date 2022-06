"Yo vengo a sumar mi voz, nomás", dijo este domingo en Asunción la intérprete paraguaya, quien al recordar la historia de estas guitarristas no entiende "por qué tuvo que desempolvar sus nombres".

De ambas, rescata sobre todo su capacidad de brillar en un ámbito hasta entonces reservado a los hombres.

"Me inspira mucho el ver cómo hubo pioneras como Ida o María Luisa Anido, que en tiempos en que la música acompañaba más como un adorno a la mujer, ellas dijeron: 'No, nosotras somos músicas, nosotras escribimos, componemos, viajamos por el mundo con nuestras guitarras'", relató.

Presti, nacida en Suresnes (Francia), en 1924, comenzó desde los 8 años su carrera y conformó junto a su esposo, Alexandre Lagoya, uno de los dúos más exitosos en la ejecución de la guitarra. Para Rojas, es "la gran virtuosa de la guitarra del siglo XX".

Anido —recuerda Rojas— fue "la primera guitarrista clásica de América Latina", quien después de 1950, tras la muerte de sus padres, "considera que tiene el permiso para empezar a viajar por el mundo con su guitarra".

"Ese es el legado que ellas nos dejan, esa convicción de poder hacer aquello para lo cual naciste, sin que te importe nada", resaltó Rojas con una voz pausada y melodiosa.

La paraguaya se desempeña actualmente como profesora asociada del Berklee College of Music, en Boston (EEUU).

Y, para ella, el aporte de su álbum a la música actual está precisamente en destacar la figura y el legado de las mujeres.

"Que no estamos solas, que hubo otras que nos precedieron en el camino, que nos toca continuar, tomar la posta y continuar con la música y con otras áreas", opinó.

Rojas, que aprendió la guitarra y el teclado de sus hermanos, rescata entre sus referentes latinoamericanas a la chilena Violeta Parra, la argentina Mercedes Sosa y la peruana Chabuca Granda.

Además, a la brasileña Chiquinha Gonzaga —de quien, señala, "peleó por conseguir muchos derechos para la mujer" en su país— y la venezolana Teresa Carreño.

De España, mencionó a Josefina Robledo Gallego, alumna de Francisco Tárrega y cuya carrera la llevó a Latinoamérica.

Pero, además Rojas, quien admite que no desea convertirse "en ninguna cosa más que en una artista sincera", es en sí misma un referente de la música paraguaya y latinoamericana en el mundo.

"Me siento sólida, me siento fuerte, pero porque yo me anclé en Paraguay, porque me anclé en América Latina, porque me siento orgullosa de ser paraguaya, de ser latinoamericana, y creo que hay en mi sonido una fuerte convicción de identidad", reconoce.

Tras encontrar que "había en el mundo un deseo por escuchar cómo suena una guitarra paraguaya" y las composiciones de su compatriota Agustín Pío Barrios, esta artista trabaja por difundir la música clásica en colegios de su país y disfruta de cada visita a sus raíces.

"Aprovecho el tiempo en Boston para hacer un viaje hacia adentro y cuando vengo a América Latina, todo ese adentro sale en un abrazo y en una explosión de risas, de anécdotas y de historias", dice Rojas, para quien estar en su país es una oportunidad de hablar guaraní, la lengua nativa que Paraguay reconoció como nacional.