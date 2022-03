Sobre la transferencia de USD 2.250.000 al ex presidente y líder de su movimiento, Horacio Cartes, señaló que "va a aclarar en su momento". “Es una operación lítica, no va a aparecer luego un monto alto como ese de la nada nomás”, dijo.

Asimismo mencionó que tenía una deuda con el ex mandatario y que la transferencia fue por el pago de un préstamo. El legislador no quiso responder por qué la transferencia fue directamente a Cartes y no al banco Basa (empresa del grupo Cartes) y manifestó que daría su versión oficial en su momento.

“Usted cree que la Seprelad va a dejar pasar por alto un monto de esa naturaleza. (..) una deuda que yo tenía con él”, reconoció.

De igual manera, mencionó que Cartes también le transfirió dinero. “Claro, sistema financiero”, aseveró.

Sobre las cuentas bancarias que no mencionó en sus declaraciones juradas antes de asumir como diputado, además de una propiedad en Aqua Village que vendió por USD 1 millón a una persona vinculada al operativo A Ultranza, alegó que "no le jodió al Estado" y que la ley no establece que sea un delito omitir algo en las declaraciones juradas y que puede rectificar.

“Yo no me beneficié con alguna plata con estas omisiones, no le jodí al Estado, la ley dice que una declaración jurada cuando se omite algo no es un delito, desde el momento que yo puedo rectificar”, remarcó.

El legislador se retiró cuando fue consultado sobre sus vínculos con Sebastián Marset, quien sería el presunto líder de una estructura dedicada al envío de drogas al exterior y posterior lavado de dinero. Marset jugó en el club Deportivo Capiatá, en el cual Galeano es o fue presidente.

El diputado Pedro Alliana, presidente de la Cámara Baja y precandidato a vicepresidente por el movimiento de Honor Colorado, expresó que Cartes es dueño accionista de un banco y que tiene negocios.

“Te estoy contestando, tiene cómo justificar, ya tenía el monto sin ser funcionario público”, afirmó sobre Galeano.

“Una deuda que sacó él, creo que a través del banco”, señaló finalmente, antes de retirarse bastante nervioso.

La bancada oficialista de Colorado Añetete ya manifestó su postura a favor de la destitución del diputado, luego de que se conocieran las vinculaciones con el operativo A Ultranza PY, que guardan relación a la venta de un inmueble no declarado.