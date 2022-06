Avión iraní, manto de sombras y alertas  tras su paso por Paraguay

Tripulantes y aeronave permanecieron por tres días en la frontera paraguaya y aún se desconoce el movimiento de los viajeros que permanecieron supuestamente en el hotel Dazzler de Ciudad del Este. La operación de transporte de cigarrillos realizada en medio de una venta de empresas hermanas del Grupo Cartes, para un destinatario en Aruba ligado al contrabando, lavado de dinero y narcotráfico, Tabacal Free Zone NV, de Izaira Mansur, es parte de la investigación por financiamiento del terrorismo.

Las averiguaciones se abrieron luego de la retención del avión en Buenos Aires, Argentina. Paraguay hizo su pronunciamiento oficial el 22 de junio, tras el pedido del presidente Mario Abdo Benítez; en tanto la Fiscalía reveló después que la apertura de la causa fue el 21 de junio por denuncia de un ex funcionario de la Dinac.

EMTRASUR Y EL TERRORISMO. El avión aterrizó con una tripulación liderada por el piloto Ghasemi Gholamreza, sindicado como militar perteneciente a la fuerza Al Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica, según datos proveídos por la Secretaría Nacional de Inteligencia, nombrados por el ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) en una denuncia innominada presentada ante la Fiscalía General de la República. El documento remitido un mes después del aterrizaje señala además que los demás iraníes seguirían siendo empleados de la aerolínea Qeshm Fair Air, sobre la que pesan sanciones realizadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por ser propiedad de Mahan Air, con imposibilidad de operar por su vínculo con Al Quds, bajo el cargo de transporte de armas al Líbano para la Guardia Revolucionaria con lo que ingresó a la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), así también la empresa Caanviasa.

Avión_WhatsApp Image 2022-06-21 at 11.01.46 AM (1)_35234569.jpeg De Cartes a Cartes. Venta se hizo entre empresas hermanas

Avión_WhatsApp Image 2022-06-24 at 4.19.33 PM_35234554.jpeg Los gastos. Tabesa corrió con seguros de carga.

Primer intento de ingreso con omisión de viajeros

Emtrasur habría obtenido permiso de ingreso al Paraguay el 28 de abril. La empresa declaraba entonces unas ocho horas de estadía para la carga de mercadería, marcando su salida para el 29 de abril.

La fecha según declaraciones del presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) Félix Kanazawa, se reprogramó para el 12 de mayo, quien puntualizó que en cuanto a la tripulación, hasta ese entonces, se manejaba el ingreso de unos cinco venezolanos. La lista de los 11 venezolanos y siete iraníes se conoció recién a horas del aterrizaje del carguero en el aeropuerto Guaraní, de Minga Guazú, unos 15 días después.

Al respecto, el ex subdirector de Seguridad de la Dinac detalla en su denuncia extendida a la Fiscalía General de la República el 21 de junio, que conoció el nombre de la tripulación el 12 de mayo cerca de las 17:50. Aún el funcionario pensaba que la estadía no habría sido modificada y que los mismos estarían como en el primer permiso solo por ocho horas realizando tareas de carga de mercaderías sin realizar el ingreso formal al país.

Pasa pelota. Gustavo Sandoval incluyó en su denuncia que fue comunicado sobre la particularidad del vuelo por su procedencia desde Venezuela por otro funcionario de la Aduana. Con lo que informó a su superior inmediato José Chávez y finalmente a Félix Kanazawa, con lo que dio con la documentación del primer permiso que fue reagendado. Este paso de información, según Sandoval, se da el día del aterrizaje cuando la aeronave ya se encontraba sobrevolando territorio nacional. Félix Kanazawa, declaró que solicitó al ex funcionario investigar pero que no recibió retorno del informe final. Sandoval acota que envió mensajes de WhatsApp con las consultas realizadas a la DEA que no arrojaron ninguna alerta sobre los iraníes ni venezolanos

Avión_WhatsApp Image 2022-06-24 at 4.23.30 PM_35234551.jpeg Solo 8 horas. El avión contaba con un primer permiso del 28 al 29 de abril que se reagendó para mayo.

Sospechosa operación para pequeña carga

“Poca lógica para obtener utilidad financiera”, así describe la denuncia de la Senac, al gran operativo del carguero iraní de Emtrasur para la búsqueda de cigarrillos de Tabesa de Paraguay. Desde Maiquetía, Venezuela, con 18 tripulantes, el carguero viajó a Minga Guazú, Paraguay, según la documentación declarada ante autoridades nacionales, por poco más de 79.959 kilogramos de productos, de la Tabacalera del Este que alcanzaron un monto de USD 754.344 en una operación de venta entre empresas de un mismo dueño.

Este hecho –según apunta René Fernández de la Senac– no justificaría los costos de movimiento de traslado de Paraguay a Aruba. Además de encender las alarmas del tipo de venta escogido por Tabesa, descripto como acción típica de “lavado de dinero”.

Para el transporte, previamente, Tabesa –del ex presidente de la República Horacio Cartes– vendió la carga de productos a Tabacos USA Inc., cuyos representantes según fuentes abiertas son Horacio Cartes, Sarah Cartes y Stephen M. Johnson. La relación de Cartes con esta firma también se encuentra en las declaraciones juradas presentadas durante su mandato, como se subraya en la denuncia realizada por el ministro René Fernández de Anticorrupción.

En el mismo acto, se documenta que la carga tendría como consignataria final a la empresa Tabacal Free Zone Nv, responsable del destino final en Aruba. La empresa sería de Izaira Mansur, sindicada como parte del clan familiar Mansur, ligada a investigaciones por contrabando de cigarrillos, lavado de dinero y narcotráfico en Aruba y Curazao. Tras estas hipótesis en la carpeta presentada por Fernández se solicita la tipificación del paso del avión por Paraguay dentro de una posible actividad de financiamiento y asociación terrorista.

Avión_WhatsApp Image 2022-06-21 at 11.01.48 AM_35234560.jpeg En una noche. Carga de cigarrillos subió al avión en la noche del 15 al 16 de mayo antes del viaje con rumbo a Aruba.

Puntos ciegos, qué se sabe de la carga y tripulantes

Una nebulosa sobre el estado de la aeronave y la tripulación al ingreso al país saltó tanto en la denuncia de la Secretaría Anticorrupción impuesta por René Fernández y las versiones de el ex subdirector de la Dinac Gustavo Sandoval.

“A la fecha no se tiene registro o declaración de carga o inspección de la aeronave en su ingreso al país”, se lee textualmente en la denuncia interpuesta por el ministro Fernández; en el documento se subraya además que esta misma situación se encuentran el itinerario y movimientos en los tres días de estadía de los 11 venezolanos y 7 iraníes tanto en el hotel como por la Triple Frontera.

En tanto, Gustavo Sandoval habría referido que a su parecer no se salvaguardaron los archivos de rayos X de los registros de equipaje de los 18 tripulantes; “los datos tienen un tiempo de almacenamiento”, refirió el ex subdirector de la Dinac, enfatizando que esas imágenes debieron ser solicitadas con antelación.

Control de la carga. En legajos documentales en tanto se constata la verificación por parte de la Senad, con la asistencia de un can antidrogas, de los cigarrillos dispuestos para el envío a Aruba. La mercancía llegó al aeropuerto Guaraní el 12 de mayo a las 8:00 con la presencia de funcionarios de la Dinac, aduanas y Tabesa. A las 10:03 se realizó efectivamente el despacho. Y posteriormente, a las 11:30, funcionarios del Departamento de Control de la Secretaría Nacional Antidrogas Senad, seleccionaron unas ciento cuarenta y siete cajas de cartón para ser inspeccionadas a través de rayos X en la bodega de sector de embarque, dando resultado negativo a estupefacientes. Mientras que otras cinco cajas escogidas al azar fueron abiertas para constatar la presencia de cajas de cigarrillos con el paso del can de nombre Bono, según se detalla en los anexos de la denuncia de la Senac.

Sobre la operación igualmente no se cuenta con el pago por el flete que según despachantes de Tabesa corrió por cuenta de Tabacal Free Zone, último destinatario. En tanto, la firma Mike Air solicitó absorber los costos de la operación de carga de los paquetes.

Avión_WhatsApp Image 2022-06-21 at 11.01.46 AM_35234566.jpeg Control. Cigarrillos de Tabesa que fueron al carguero.

