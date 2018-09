Avenida Quinta: Vecinos rechazan instalación de casillas

En contacto con La Lupa de Telefuturo, Marta Martinessi, una de las manifestantes, dijo que el reclamo de los vecinos se debe a que, con la instalación de las casillas, se privatizaría el paseo verde.

"Ellos están violando las ordenanzas municipales en las que establecen claramente que no pueden ser estructuras de mampostería, tienen que ser estructuras móviles. No estamos en contra de los trabajadores, queremos que ellos también tengan un trabajo digno, pero no de esta manera", explicó.

Manifestó que, luego de las construcciones, se registró un tránsito caótico al cerrar las bocacalles que hay en el lugar, debido a que desde la calle Estados Unidos hasta Caballero no se puede retornar y hay que dar toda la vuelta. En la zona hay colegios y está el Hospital de Barrio Obrero.

Añadió que el intendente de Asunción, Mario Ferreiro, no quiere conversar con ellos; le han enviado notas y lo han invitado a audiencias sin retorno.

"El lema es 'Barrio Obrero no se rinde'. Si él (Mario Ferreiro) no tiene la capacidad política y venir a decir que hizo mal su trabajo, veremos con la próxima administración. Esto es una violación de todos los derechos de los ciudadanos", refirió y acotó que los vecinos no fueron consultados por la Comuna sobre estas obras.

Las casillas

Las casillas de materiales de cerámica que albergarán a los puestos de venta de comidas de la avenida Francisco Acuña de Figueroa, están cubriendo la calzada asfaltada, en ambos sentidos de circulación.

Las estructuras cubren una parte del antiguo paseo central existente en la zona, así como un porcentaje de la calzada vehicular de una muy utilizada avenida de Asunción, que es una vía de ingreso a la capital de numerosos vehículos particulares y transporte público provenientes de Lambaré.

La obra es encarada por la Municipalidad de Asunción; fue concedida, vía licitación pública, a la empresa Magomec SRL. Las tareas se iniciaron el 21 de setiembre del año pasado.

Siete meses atrás, la Municipalidad publicó en su página de Facebook un video del nuevo proyecto, en donde se corrigen las estructuras que cubren parte del antiguo paseo central y se muestra cómo quedarían las obras en el sitio.