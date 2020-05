Autoridades del PLRA de Misiones piden renuncia de Efraín Alegre

En el escrito, estas autoridades instan al diálogo y a la mesura política entre todos los que componen dicha agrupación política, "que basa sus principios en la libertad y la democracia".

Lea más: Alegre excluye a otros 9 miembros del Directorio y recrudece la crisis

Los jefes comunales piden a Alegre y a todos los senadores, diputados y miembros del Directorio del PLRA a dejar a un lado las diferencias internas, informó la corresponsal de Última Hora Vanessa Rodríguez.

También proponen una gran reunión para "buscar zanjar de una vez por todas el impasse que solo les retarda en el objetivo de llegar a la presidencia de la República", según el comunicado.

Concejales instan a rever la posición

Además, los concejales departamentales rechazan en forma categórica la expulsión de Capurro, quien fue electo de forma democrática por todos los afiliados del partido e instan a tomar conciencia sobre la gravedad de la situación y rever dicha posición.

Jóvenes desean que asuma José Pakova Ledesma

Por su parte, los jóvenes del PLRA afirman desconocer la decisión unipersonal de Efraín Alegre, "quien en forma personal y dictadora expulsa del Directorio a un miembro legítimamente electo por el pueblo liberal".

Además, brindan su apoyo a Hugo Capurro Flores como miembro del Directorio del PLRA en representación del Departamento de Misiones.

Le puede interesar: PLRA excluye a 4 senadores de su Directorio y los acusa de abdocartistas

Manifiestan desconocer al autodenominado grupo de apoderados que "se convierten en fiscales" dentro del PLRA, ya que afirman que estos no existen en tal efecto en el estatuto partidario.

También exigen la renuncia del presidente del PLRA y desean que asuma en su reemplazo el vicepresidente José Pakova Ledesma.

El caso

El miércoles pasado el presidente del PLRA, Efraín Alegre, escudado en un pedido de los apoderados generales del partido, resolvió sacar del Directorio a los senadores llanistas Fernando Silva Facetti, Juan Bartolomé Ramírez, Blas Lanzoni, y al ex efrainista José Ledesma, quienes fueron acusados de violar el estatuto partidario con sus reiteradas ausencias en las reuniones del Directorio y por negarse a cumplir las líneas políticas impartidas por la cúpula liberal.

Posteriormente, el día viernes, Alegre siguió con su operativo al que denominó Ñemopotí (limpieza), que consiste en excluir de la cúpula partidaria a más adversarios políticos, que en su mayoría militan en el sector llanista o son aliados de estos.

Nota relacionada: PLRA amplía lista de excluidos de su Directorio

En esta ocasión, resolvió sacar a los ex senadores Dionisio Amarilla, Blanca Fonseca, Ramón Gómez Verlangieri; a los diputados Édgar Ortiz y Hugo Capurro, al parlasuriano Milciades Duré y al ex parlasuriano Alberto Aquino, al ex gobernador de Amambay y ex diputado Pedro González y a Carlos María López.

La radical decisión de la actual conducción se da luego de una serie de hechos considerados como inconducta partidaria. Los citados serán reemplazados por sus suplentes.

Suman en total 13 miembros del Directorio, todos llanistas o aliados, los que fueron sacados por el titular del PLRA, quien alega que violan el estatuto con sus reiteradas ausencias y por incumplir la línea política partidaria.