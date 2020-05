Alegre excluye a otros 9 miembros del Directorio y recrudece la crisis

Escudado en un pedido de los apoderados generales del partido, Alegre resolvió el pasado miércoles sacar del Directorio a los senadores llanistas Fernando Silva Facetti, Juan Bartolomé Ramírez, Blas Lanzoni, y al ex efrainista, José Ledesma, quienes fueron acusados de violar el estatuto partidario con sus reiteradas ausencias en las reuniones del Directorio y por negarse a cumplir las líneas políticas impartidas por la cúpula liberal.

Ayer, Alegre siguió con su operativo al que denominó ñemopotí (limpieza), que consiste en excluir de la cúpula partidaria a mas adversarios políticos, que en su mayoría militan en el sector llanista o son aliados de estos.

Tal es así que ayer resolvió sacar del directorio a los ex senadores Dionisio Amarilla, Blanca Fonseca, Ramón Gómez Verlangieri; a los diputados Édgar Ortiz y Hugo Capurro, al parlasuriano Milciades Duré y al ex parlasuriano Alberto Aquino, al ex gobernador de Amambay y ex diputado Pedro González y a Carlos María López.

La radical decisión de la actual conducción se da luego de una serie de hechos considerados como inconducta partidaria, aunque el argumento formal que se utilizó es el de las ausencias reiteradas en las reuniones del directorio, donde los citados serán reemplazados por sus suplentes.

Argumentos. Para la exclusión de Amarilla se alegó que tuvo 8 ausencias de 30 sesiones. Seis de estas ausencias fueron de forma consecutiva. Ortiz se ausentó en casi todas, es decir, en 27 sesiones de 30. Gómez Verlangieri tuvo 27 ausencias; Fonseca 24 y el parlasuriano imputado, Milciades Duré 28 ausencias. En el caso de Capurro se computó un total de 20 ausencias mientras que Carlos María López 24 ausencias; Aquino tiene 22 ausencias, y González tiene 30 ausencias.

Barrida. Alegre se ampara en los artículos 13 y 41 del estatuto para realizar un trámite sumario y excluir a sus correligionarios de la dirección partidaria.

El titular del PLRA adoptó la medida sugerida por los apoderados primeramente con Silva Facetti, Ramírez, Ledesma y Lanzoni luego de que estos apoyaran el pasado miércoles la elección como nuevo ministro de la Corte de César Diesel. El PLRA había bajado la línea de no apoyar esta elección pero los citados senadores alegaron que no existe mandato imperativo por lo que optaron por votar en contrario a la línea partidaria.

En un video difundido por sus redes, Alegre había calificado como parte de un grupo mafioso a los legisladores. “Han dado muestra de formar parte de ese grupo de senadores que responde al sistema mafioso que gobierna el Paraguay”, manifestó.