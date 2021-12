Audio revela apriete de RGD a implicado en esquema piramidal

En el material se escucha a la mujer que dice que no volvió a saber nada del hombre tras la amenaza que recibió de González Daher, quien supuestamente le dijo que "terminaría como Mauri Schwartzman", acribillado frente a su casa.

Audio RGD.mpeg

Por su parte, Ramón González Daher le respondió que eso no fue una amenaza, sino que supuestamente le dijo a Arza que "no quería que él termine" como Mauricio Schwartzman. Pero reconoció que está buscando a Arza porque desapareció con su dinero.

"Yo mismo le estoy buscando porque quiero cobrar o vos pensás que está bien lo que él me hizo", prosiguió y le pidió a la mujer que le diga a Arza que se ponga en contacto o que vaya a su casa para arreglar la situación.

"Decile que se comunique conmigo o que vaya a mi casa para hablar y vamos a arreglar. Y yo no tengo un alfiler de garantía", reclama el empresario luqueño.

A todo esto, la mujer manifiesta que no sabe nada de su pareja ni dónde podría estar y que desconoce las actividades que realizaban ambos. "A él le golpeó muchísimo que le hayas dicho eso (amenaza), tomó muy fuerte por lo visto. Yo no negociaba con ustedes, yo no sé la cantidad que llevó ni los cheques", agregó.

Un esquema de estafa que saltó al tapete tras publicarse en redes sociales habría movido millones de dólares a través del sistema financiero. El supuesto esquema de estafa aparentemente movió millonarios montos de conocidas personas físicas y jurídicas.

La Seprelad está investigando y de momento se apunta como responsable a Arza y la hipótesis es que hay vínculos con González Daher, condenado a 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y declaración falsa.

Con relación a la cantidad de dinero que podría haber movido el esquema, desde la Seprelad aseguran que podría estar llegando a los USD 60 millones.