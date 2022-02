Asignan a titular interina de Conajzar, tras renuncia de José Ortiz

Según se detalla en el documento resolutivo, que tiene fecha 11 de febrero pero se dio a conocer este lunes, el motivo de la designación tiene relación con “la nota presentada por el Ministerio de Hacienda y la nota presentada por José Antonio Ortiz Báez, mediante la cual solicita permiso para apartarse” de la institución, cuya administración está a cargo del Ministerio de Hacienda.

El documento del nuevo nombramiento ahora debe ser refrendado por el Ministerio de Hacienda.

María Galván Del Puerto se desempeñó como asesora jurídica en la Conajzar y en Asesoría Jurídica del Ministerio de Hacienda. Además, fue directora jurídica en el Ministerio de Desarrollo Social. Estudió en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y reside en la capital del país.

Desde 2020, en la Cámara de Senadores se venían denunciando irregularidades e insatisfacción en los informes recibidos con respecto a la legalidad y legitimidad en las actuaciones de la Conajzar, a cargo de José Antonio Ortiz, entre ellas la concesión de la explotación de la quiniela a la firma Technologies Development Of Paraguay (TDP) SA.

El otro aspecto cuestionado a la Conajzar era la concesión de la explotación del hotel casino de la isla San Francisco, donde también habría una serie de irregularidades, según denuncias también realizadas en el Senado, donde se pedía la interpelación de Ortiz.

El pedido de interpelación fue firmado por senadores del Frente Guasu, miembros de la bancada llanista del PLRA y el Partido Democrático Progresista (PDP). No obstante, el pedido no prosperó ya que la Cámara de Senadores no obtuvo los votos necesarios para dar trámite.