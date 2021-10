Argentina flexibilizará apertura, pero solo por corredores seguros

Desde el 1 de noviembre, personas de todo el mundo podrán ingresar a la Argentina por los pasos que fueron habilitados por el Gobierno de Alberto Fernández. No obstante, aún no se habla de otras flexibilizaciones en cuanto al ingreso de paraguayos al país vecino, según explicó a NPY la titular de la Dirección de Migraciones , Ángeles Arriola.

“La apertura de la Argentina se refiere a que, por aquellos pasos seguros habilitados, corredores seguros como ellos les llaman, van a poder ingresar de todas las nacionalidades, porque hoy está habilitado para países limítrofes”, explicó la funcionaria.

Dijo que el nuevo proceso de apertura implica que, en caso de que cualquier extranjero que esté en Paraguay quiera cruzar hacia el vecino país sin ser residente de Argentina, hoy no lo puede hacer, pero desde el 1 de noviembre sí podrá hacerlo.

Por otra parte, Arriola aseguró que la reactivación económica podrá darse una vez que haya un acuerdo en cuanto a las medidas sanitarias entre ambas naciones. “La reactivación económica se va a dar una vez que las medidas sanitarias o las exigencias de ingreso se vayan aminorando. (…) Cuando solo se pida el certificado de vacunación, sí se podría hablar de una reactivación”, ejemplificó.

Ángeles Arriola explicó que ya hay una venia para Ytuzaingó-Ayolas, pero se habilitará cuando culminen las obras en el brazo Aña Cuá. Este permiso se dio debido a que la Gobernación de Corrientes solicitó, por lo que dijo que desde Paraguay ya se está viendo la posible apertura de los demás pasos que están cerrados, pero indicó que los representantes del lado argentino son los que deben gestionar las solicitudes correspondientes.

“El mismo gobernador que solicitó la apertura de Encarnación-Posadas tiene que solicitar la apertura de Yguazú con Tres Fronteras”, recalcó la directora de Migraciones.

Respecto al motivo por el que algunos pasos no fueron habilitados como corredores seguros, refirió que no comprende por qué hoy en día no se habilitan todos, ya que en agosto pasado las autoridades argentinas se referían a las exigencias de ese entonces, como la vacunación similar en ambos lados, la cantidad de testeos o el antígeno al ingresar, incluso mencionaban a la cuarentena, lo que actualmente ya no se realiza en ninguno de los dos países.

Los corredores que ya habían sido habilitados son Posadas-Encarnación, Iguazú-Foz y Bernardo de Irigoyen-Dionisio Cerqueira, mientras que este viernes la directora de Migraciones de Argentina, Florencia Carignano, anunció que también incluirán a Salta, por el Aeropuerto Internacional “Martín Miguel de Güemes" y el Paso Fronterizo Salvador Mazza-Yacuiba.

Tras la ampliación a 1.600 del límite de personas que pueden ingresar cada día a través de los corredores seguros, el pasado 26 de octubre, la titular de Migraciones de Paraguay había indicado que desde la reapertura de la frontera con Argentina se registró más ingreso del lado paraguayo que en el territorio del vecino país, lo que mencionó podría ser un "traspié" al momento de la salida.