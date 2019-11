Apuntan recortar G. 2.000 millones a presupuesto de los parlasurianos

Así lo anunció la diputada encuentrista Kattya González, quien calificó de irracional que se tengan que destinar más de G. 23.000 millones para mantener a 18 personas, que son los representantes paraguayos en dicho estamento internacional.

Los parlasurianos son nuevamente blanco de las noticias, justamente por una denuncia que realizó González, de que el presupuesto para el próximo año destinado para el Parlasur iba mimetizado con el presupuesto del Congreso Nacional, lo que iba a dificultar aún más el control de los recursos.

La legisladora indicó que uno de los rubros que se deben eliminar es el de combustible, que representa unos G. 1.336.000.000 anuales, que es distribuido mensualmente entre los parlamentarios en cupos que rondan los G. 5 millones.

González indicó que no tiene ningún sentido dar esos millones mensualmente, cuando los parlasurianos viajan en avión y con suerte 4 a 5 veces al año.

Cada uno de ellos recibe mensual de G. 32.744.840 en concepto de salario.

Desde el bloque cartista también tienen la intención de aprobar los recortes.

Plantean redireccionar los recursos a la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), tal como ya lo hicieron meses atrás al recortar el presupuesto destinado para la transferencia externa, debido a que estaba sobreestimado el monto que se necesita para dicho rubro.

El Parlamento del Mercosur recomendó al Consejo del Mercado Común que el presupuesto para el 2019 del Parlasur sea por el monto de USD 2.738.229 y en la distribución a Paraguay le corresponde USD 438.117, unos G. 2.268.699.840.

En el caso de Paraguay, el monto para dicho rubro está presupuestado por un monto total de G. 6.695 millones, 4.000 millones más del aporte que se requiere.

más recorte. Los parlasurianos también reciben otro millonario monto en concepto de servicio social, que totalizan G. 736.000.000, que es destinado para el seguro médico, aunque no aparece especificado como tal en dicho rubro.

Sumando nada más los rubros de combustible y lubricante y servicio social, ya se estaría ahorrando unos dos mil millones de guaraníes y en principio serían estos dos los conceptos a eliminar en la sesión del miércoles, teniendo en cuenta que hasta el 2023 seguirán vigentes los parlasurianos tal como existen hoy, para que posteriormente sean solamente delegados los que representen a cada país miembro del Mercosur.

Rubros como vestimenta y bocaditos entre otros beneficios también están en la mira a ser disminuido del presupuesto de los parlasurianos.

El Parlasur sede Paraguay funciona en algunas oficinas instaladas en el Cabildo, y también pagan alquiler, cuenta con 22 funcionarios permanentes, pero los contratados equivalen a G. 1.271.600.000. También tiene asesores con un rubro de G. 715.000.000 de acuerdo al presupuesto que se les destina para cada año.

Embed



Decisiones no son vinculantes

El Parlasur fue creado en diciembre del 2005 e inició sus actividades en marzo del 2007. Es una asamblea parlamentaria que funciona como órgano deliberativo del bloque regional Mercosur, conformado por Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela, Uruguay y Bolivia.

El organismo funciona con una sola Cámara y debe sesionar al menos una vez al mes; sus funciones no tienen ninguna incidencia directa con el Gobierno, pero sí implican un costo elevado en gastos.

En años anteriores pasaron meses sin que los parlasurianos se reúnan en asamblea pero de igual manera perciben sus millonarios beneficios.

En mayo pasado, los presidentes de cada país miembro decidieron eliminar la elección directa de los parlasurianos, debido a que el Parlasur es un órgano declarativo cuyas decisiones no son vinculantes para sus integrantes, por lo que para ahorrar dinero sustituirán a los parlasurianos por diputados o senadores integrantes de los Congresos nacionales.

A principios de este año, en la Cámara de Diputados se rechazó un proyecto de ley que buscaba la abrogación de Parlamento del Mercosur.