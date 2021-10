Los restos del ex senador Óscar González Daher fueron despedidos por una multitud en la tarde de este viernes.

Se dispone que durante el duelo partidario la bandera del Partido Colorado permanezca izada a media asta. Como así también, rendir honores de la ANR a su memoria y presentar condolencias a su apreciada familia.

El duelo partidario se declara considerando que González Daher, en su larga militancia partidaria, ha prestado servicios a la patria y a la ANR, llegando a ocupar relevantes cargos nacionales y partidarios, como la presidencia de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, miembro titular y secretario político de la Junta de Gobierno y los cargos partidarios en su ciudad de Luque.

Durante la mañana de este viernes, sus restos fueron velados en su domicilio, donde políticos y amigos acudieron para acompañar a la familia y despedir al ex parlamentario.

Posteriormente, en horas de la tarde, una multitud de simpatizantes acompañó el féretro del ex titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), junto a su familia, hasta el Cementerio Municipal de Luque donde descansarán sus restos.

Óscar González Daher fue condenado el 29 de diciembre del año pasado a 2 años de cárcel, con suspensión de la ejecución de la condena, y 7 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

En ese caso, fue hallado culpable de tráfico de influencias por voto en mayoría de los jueces Héctor Capurro y María Fernanda García de Zúñiga, y la disidencia del magistrado Juan Carlos Zárate. Este fallo fue apelado por la defensa del ex senador, pero hasta el momento, el Tribunal de Apelación Penal no dictó resolución, con lo que no está firme.

El 12 de agosto pasado, el ex legislador colorado fue condenado a 7 años de encierro, más el comiso especial por la suma de G. 5.903.362.496, por parte de las juezas Yolanda Portillo, Yolanda Morel y Jesús Riera.

El Tribunal Especializado en Delitos Económicos lo halló culpable de los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y declaración falsa, junto con su hijo Óscar Rubén González Chaves. Este último, fue condenado a 8 años de cárcel, más el comiso especial por más de 29 mil millones, por los mismos delitos más el lavado de dinero.

Esta resolución también fue apelada por la defensa ante el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, por lo que sigue en estudio, y no quedó firme aún.

Con su fallecimiento, sus dos causas judiciales se extinguen, aunque siguen con respecto a los coprocesados, conforme señala la ley.