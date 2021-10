Con la muerte del ex senador OGD, sus causas se extinguen

Con el fallecimiento del ex senador colorado Óscar González Daher, sus dos causas judiciales se extinguen, aunque siguen con respecto a los coprocesados, conforme señala la ley.

OGD, como lo conocían, tenía dos procesos. Uno por el caso conocido por los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y el otro por enriquecimiento ilícito. En ambos fue condenado, pero los fallos no se hallan firmes, ya que fueron apelados por la defensa.

Según el artículo 25 del Código Procesal Penal, una de las causas de extinción de la acción penal es la muerte del procesado, con lo que se presentará el certificado de defunción y declararán extinta la causa, a más del sobreseimiento del mismo.

Con respecto al primer caso de los audios, Óscar González Daher fue condenado el 29 de diciembre del año pasado a 2 años de cárcel, con suspensión de la ejecución de la condena, y 7 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

En ese caso, fue hallado culpable de tráfico de influencias por voto en mayoría de los jueces Héctor Capurro y María Fernanda García de Zúñiga, y la disidencia del magistrado Juan Carlos Zárate.

Este fallo fue apelado por la defensa del ex senador, pero hasta el momento, el Tribunal de Apelación Penal no dictó resolución, con lo que no está firme.

OTRO CASO. Con respecto a la otra causa, el 12 de agosto pasado, el ex legislador colorado fue condenado a 7 años de encierro, más el comiso especial por la suma de G. 5.903.362.496, por parte de las juezas Yolanda Portillo, Yolanda Morel y Jesús Riera.

El Tribunal Especializado en Delitos Económicos lo halló culpable de los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y declaración falsa, junto con su hijo, Óscar Rubén González Chaves. Este último, fue condenado a 8 años de cárcel, más el comiso especial por más de 29 mil millones, por los mismos delitos más el lavado de dinero.

Esta resolución también fue apelada por la defensa ante el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, por lo que sigue en estudio, y no quedó firme aún.

En esta causa, ambos procesados ya cumplieron con la pena mínima en caso de condena, que es de un año, por lo que actualmente se hallaban en libertad ambulatoria, hasta tanto la resolución quedara firme.

En esta causa también se presentará el certificado de defunción, con lo que pedirán la extinción de la acción penal con respecto al fallecido OGD.

El ex senador colorado llegó a ser presidente de la Cámara de Diputados, presidente del Senado, a más de presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Justamente, en este último cargo es que fueron dados a conocer los audios filtrados donde se ejercía presión sobre jueces y fiscales, lo que determinó su primera imputación ante la Justicia.