ANDE: ¿Es posible el cableado subterráneo en Asunción y Central?

Con el último temporal registrado en gran parte del país y cuyo epicentro fue Asunción y el área metropolitana, al menos 400.000 usuarios quedaron sin el servicio de energía eléctrica.

Alrededor de 300 árboles cayeron en esas dos zonas a consecuencia de los fuertes vientos y, en su mayoría, afectaron a los cables aéreos del sistema de distribución de la empresa estatal, que demoró cerca de 72 horas en algunos lugares para reponer el servicio.

Relacionado: Presentan proyecto de cableado subterráneo

La situación llevó a que muchos vuelvan a pensar en la necesidad de una reestructuración total del sistema de distribución de energía eléctrica. Para algunos, esto solo se puede conseguir abriendo la posibilidad de que empresas privadas incursionen en el rubro, mientras que para otros lo puede llevar adelante el Estado, desde la ANDE.

Una de las alternativas de la que se habla siempre que existen daños al sistema de suministro eléctrico es la del cableado subterráneo. Pero, ¿esto es viable?

Cables sueltos Cables añejos y debilitados son propensos al colapso ante los fuertes vientos o el roce con ramas. Foto: Luis Enriquez.

Elevado costo

Para el presidente de la Administración Nacional de Electricidad, Félix Sosa, la instalación de cables subterráneos es factible desde el aspecto técnico. Sin embargo, el nivel de inversión requerido para ello es muy alto.

“Todo es factible técnicamente, solo que eso depende de la inversiones, que debería ser diez veces más y depende de la tarifa. Nuestro nivel de consumo y la tarifa que se cobra, no permite hacer el 100% de líneas subterráneas a excepción de Asunción y Ciudad del Este, donde se está avanzando con este sistema”, dijo Sosa en conferencia de prensa.

Por su parte, el gerente de Distribución de la ANDE, Guido Chávez, dijo en comunicación con la 970 AM que el costo de la instalación del sistema de cableados subterráneos es hasta diez veces mayor al del aéreo.

El funcionario comentó que la ANDE optó por una tecnología intermedia para reducir el impacto de los fenómenos climáticos en el sistema, con la instalación de líneas protegidas (cables aéreos aislados).

Te puede interesar: Luque implementará red subterránea de cables

Ambos funcionarios de la empresa estatal coinciden en que técnicamente el cableado subterráneo es factible, pero muy costoso.

subterráneo.jpg El cableado subterráneo sin una correcta planificación podría derivar en problemas graves para la distibución. Foto: Gentileza.

El ex titular de la ANDE, Pedro Ferreira, en comunicación con radio Monumental 1080 AM, también habló sobre la alternativa del cableado subterráneo. Para el ex funcionario, este no es el momento para hablar sobre esta tecnología.

“No estoy de acuerdo con la gente que quiere pasar a subterráneo. Es muy costoso y no es aplicable a todo el país. Mientras no se solucione el tema de desagüe pluvial, no es todavía nuestro camino. Esto es muy caro y será una frustración masiva”, dijo Ferreira.

Ordenar el sistema de distribución

Para el diputado Sebastián García (PPQ), antes de pensar en la instalación del cableado subterráneo, se debe hacer un correcto gerenciamiento de todo el sistema de distribución. Asimismo, aseguró que se debe estudiar las zonas donde el sistema bajo tierra podría ser viable y sustentable.

El legislador presentó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley por el cual se disponen medidas para la implementación del cableado subterráneo en Asunción. El texto está siendo analizado en las comisiones antes de su presentación ante el pleno.

García explicó que la propuesta de normativa busca implementar medidas que faciliten la posterior instalación del cableado subterráneo en la capital del país, pero hace énfasis en la necesidad de ordenar el sistema existente para su mejor funcionamiento.

“El cableado subterráneo no es hacer un pozo y meter los cables. Esto implica hacer un alcantarillado, desagüe pluvial. La idea es hacer un ordenamiento y a partir de un tendido eléctrico más ordenado evaluar las zonas donde se pueda”, explicó.

El diputado por Patria Querida aseguró que es necesaria una legislación que obligue a las empresas que usufructúan el sistema de distribución, como las telefonías, a que identifiquen y ordenen sus cableados. Asimismo, que la instalación de nuevas redes sean justificadas.

Para Sebastián García, sí es posible que existan redes de cableado subterráneo en Asunción y en el área metropolitana.

ande cables sueltos El sistema de distribución de la ANDE está sobrecargado con cables en desuso, lo que complica la respuesta ante inconvenientes. Foto: Luis Enriquez.

Desequilibrio en la inversión

Esteban Montanía, representante del Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande), aseguró que los problemas de distribución de la energía, que se traducen en los cortes, se deben a la falta de políticas en materia energética por parte del Estado, la falta de recursos y el bajo nivel de inversión.

Nota relacionada: Barrio San Jerónimo, sin cables a la vista

El funcionario de la ANDE señala que el Plan Maestro 2030 de la institución se ve truncado debido a la falta de políticas estatales en materia energética, lo que a su vez se traduce en los pocos recursos con los que cuenta la estatal.

Montanía dijo que el desequilibrio existente entre las inversiones en la distribución, la transformación y transmisión de energía, hace que no se pueda acompañar el crecimiento vegetativo.

“Se invierte más en transformación que en la distribución. De los USD 300 millones al año, solo USD 50 millones va para la distribución. Asimismo, en los últimos años tenemos 1.000 funcionarios menos”, señaló.

El sindicalista explicó que la ANDE requiere de una inversión de USD 7.000 millones para cumplir con sus metas del Plan Maestro, para lo que requiere invertir al menos USD 700 millones al año, de modo a mejorar su sistema de distribución de energía.

Respecto a la posibilidad de un cableado subterráneo, el sindicalista aseguró que esto solo es factible con una correcta planificación e inversión.

Sin embargo, aseguró que con el reemplazo de los cables desnudos por protegidos y las demás obras que emprende la ANDE desde la gestión de su ex titular Pedro Ferreira, en unos años el sistema de distribución tendrá mejoras considerables.

Barrio San Jerónimo, sin cables a la vista

Loma San Jerónimo y San Francisco

Los barrios asuncenos Loma San Jerónimo y San Francisco son un ejemplo del éxito del cableado subterráneo. Este sistema beneficia en estas dos zonas a unas 1.300 familias.

En el caso de Loma San Jerónimo, se realizó una reconversión del sistema aéreo por el subterráneo. Por su parte, en el barrio San Francisco este formó parte de su planificación antes de la construcción.

sin cables.jpg Las calles del barrio Loma San Jerónimo lucen limpias de cables aéreos. Foto: Gentileza.

Ambos barrios cuentan con una vista libre de la maraña de cables que es propia de Asunción y las zonas metropolitanas del país. Asimismo, los cortes del servicio por inconvenientes vinculados con fenómenos climatológicos son escasos.

Loma fue beneficiado por el Proyecto Reconversión Urbana de la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP-MOPC), en el 2017, y la experiencia del cableado subterráneo es considerada como positiva por sus pobladores.

El proyecto de mejoramiento, en su primera etapa, demandó una inversión de USD 3.600 millones para los 15.300 metros lineales de tendido subterráneo.

Para la reconversión fue necesaria la coordinación entre la Municipalidad de Asunción, la ANDE, Essap, Copaco y las empresas de telefonía e internet.

Considerando las experiencias existentes y lo expresado por los especialistas, desde el aspecto técnico, el cableado subterráneo es aplicable en toda el área metropolitana. Sin embargo, su instalación solo sería viable —sin que represente el aumento de las tarifas— para zonas con mayor demanda de energía.