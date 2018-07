Alto Paraná amplía ofertas de camas con habilitación de 8 nuevas posadas

El fortalecimiento del turismo interno, hace que en Alto Paraná crezca la demanda de camas y es en este contexto que ayer fueron habilitadas oficialmente 8 nuevas posadas turísticas, 3 en Ciudad del Este: Ñandutí, El Bosque y Don Cachito; 2 en Hernandarias: Tata Ñeca y Renacer; 2 en Minga Guazú: Laguna Chata y Ariju, y 1 en Presidente Franco: Las Marías.

Ya existen 7 posadas turísticas, con estas nuevas incorporaciones suman 15 las opciones de hospedaje que los turistas tendrán a la hora de visitar la región, sumando 67 habitaciones y 131 camas en total. “La idea nuestra es trabajar por este país (...), nuestro objetivo es tratar bien a la gente, queremos que los visitantes vengan y sean nuestros principales promotores, ya que el servicio que ofrecemos es de primera calidad”, refirió Enrique Blas Portillo, dueño de la Posada Turística Ñandutí.

Mencionó que se trata de un emprendimiento familiar que nació con el objetivo de darle trabajo a la gente, con inversión que orilla los G. 200 millones. “El costo incluye desayuno, pero hablamos de un buen desayuno. Estamos invirtiendo para asegurar una buena impresión a la gente que nos visita”.

Félix Adolfo Jara, de la posada turística El Bosque, que se encuentra en una propiedad de tres hectáreas con costas al lago Acaray, mencionó que tienen tres cabañas, con cuatro camas. “Cuando llegué a este lugar era feísimo, pero me gusta el campo, y todas esas palmeras que se pueden ver, hace cuatro años que las cultive. Los vecinos me preguntan por qué me salen tan lindas las plantas y porque las cuido”, recordó.

VACACIONES. Son más de 130 camas que se van agregando en temporada alta, como son las vacaciones de invierno. “El público paraguayo también gusta del invierno para salir en familia”, aseguró la ministra de Turismo, Marcela Bacigalupo, quien participó de la serie de inauguraciones.

Señaló que las nuevas posadas sobre el Acaray, están muy vinculadas a la naturaleza y a las huertas orgánicas. “Como el turista siempre está buscando algo nuevo, cada posada turística tiene una particularidad y eso hace que sea más rico aún este programa”.

Destacó que dentro del programa hay familias enteras que están trabajando dentro de ambientes naturales muy bellos en la región. “Hay mucha vinculación de las posadas turísticas con la naturaleza, con las actividades culturales, actividades que se pueden hacer en familias”.

Según la titular de Senatur, en cuanto a oferta de alojamiento el país se ha fortalecido y, en particular, Alto Paraná que en los últimos cinco años fue el que más crecimiento tuvo en cuanto a cantidad de camas, gracias a la instalación de importantes cadenas hoteleras y las posadas turísticas. “El turismo es una industria que genera desarrollo, empleos. La continuidad de las políticas públicas es muy importante, así como el empoderamiento local, apostar a la capacitación permanente, constante de toda la población”, destacó.

Detalles de los hospedajes, sitios ideales para visitar todo el año

En Minga Guazú se encuentra la posada Laguna Chata, ubicada en el km 24, lado Acaray, a 10 km de la ruta 7. Posee 5 habitaciones y 10 camas a un costo de G. 120.000 por persona. La otra posada es Ariju, situada también en el km 24, pero lado Monday, a 1 km de la ruta 7. Posee 4 habitaciones y 10 camas, con costos de G. 100.000 y 130.000. En Ciudad del Este también se encuentra la posada Ñandutí, ubicada en el km 10, lado Acaray, a 1.700 metros de la ruta 7. Posee 4 habitaciones y 9 camas. El costo del alojamiento es de G. 80.000. El Bosque es otra de las posadas habilitadas en CDE. Está situada en el km 12, lado Acaray, a 10 km de la ruta 7. Cuenta con 3 habitaciones y 4 camas, y el costo es G. 80.000 por persona, con vistas al lago Acaray. La Posada del Lago Don Cachito, con bella vista al mismo lago, tiene 3 habitaciones y 7 camas. Está ubicada en el barrio Don Bosco, frente al Hospital Los Ángeles. Las habitaciones cuestan G. 120.000. En Hernandarias se encuentran Renacer, ubicada en 15 de Agosto 225 casi Blas Garay, barrio San Domingo. Ofrece 6 habitaciones y 16 camas, con costos que van entre G. 100.000 y G. 130.000 por persona; y Tata Ñeca, que cuenta con 2 habitaciones y 5 camas. Está ubicada sobre la calle Cuba 320 casi México, en el barrio Las Américas. Costo del alojamiento es de G. 80.000.En Presidente Franco, fue habilitada la posada Las Marías, con 5 habitaciones y 15 camas. Está instalada sobre Chile casi Van Aaken y los precios por persona son de G. 60.000 y G. 90.000. Todos cuentan con servicio de cable y acondicionadores de aire; los costos incluyen el desayuno. Cada posada tiene página en el Facebook, donde se podrán conseguir los números de contacto.