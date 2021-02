Algunos trabajadores de Salud prefieren no vacunarse por escepticismo hacia la Sputnik V

Silva comentó a Última Hora que mantiene constante comunicación con los profesionales de blanco, quienes hace meses vigilan atentamente los avances de cada vacuna.

"Siempre se hablaba de sus resultados en la fase tres y la aprobación que tuvo la AstraZeneca, la Moderna y la Pfizer, y que la Sputnik V no la tenía, inclusive cuando la Sputnik V llega a la Argentina todavía no estaba aprobada la fase tres. Entonces, muchos ya decían no vamos a aplicarnos la Sputnik, vamos a esperar la AstraZeneca, que es la que se rumoreaba que iba a llegar", indicó el jefe médico.

Dijo que con la llegada de la Sputnik V al país, un grupo volvió a plantear que tenían ese escepticismo. "Por más que la revista The Lancet, una revista científica muy importante, ya le dio su aprobación, algunos se quedaron con ese temor", lamentó.

El director afirmó que la vacuna no es obligatoria y la gente puede optar por la que más le guste, por lo que aún hay un grupo que aún no se inscribió en el sistema de registro de vacunación del Ministerio de Salud.

"Prefieren no registrarse aún hasta tanto llegue la vacuna AstraZeneca que podría llegar los primeros días de marzo", señaló.

El profesional médico resaltó que la vacuna Sputnik V tiene un nivel de efectividad muy alto de un 90%, al igual que las otras que se encuentran aplicándose.

La cartera sanitaria estableció un plan de vacunación de las 4.000 dosis destinadas a 2.000 profesionales de blanco. Los primeros beneficiados van a ser los trabajadores de las Terapias Intensivas, tanto personal de blanco como de apoyo (limpiadores), los profesionales de diagnóstico, quienes toman las muestras de hisopado, y personal de pabellón de contingencia.

El calendario de vacunación con la Sputnik V inicia este lunes en el Hospital Nacional de Itauguá, Hospital de Clínicas e Instituto de Previsión Social Ingavi, Ineram, Hospital de Trinidad, Laboratorio Central y Unidades de Terapia Intensiva públicos y privados de capital y Central.

También se realizarán vacunaciones a profesionales de primera línea del Hospital Regional de Ciudad del Este y Encarnación.

Para el día martes se prevé alcanzar a los hospitales regionales de Concepción, Caacupé y Pedro Juan Caballero, y para este miércoles están programados el Hospital Regional de Villarrica y el Hospital Policial Santa Rosa de Lima.