“Estar aquí no es producto de la casualidad. Dios nos da a cada uno grandes desafíos, y espero que podamos trabajar para honrar a su reino, al país, el Presidente y fortalecer la entidad”, dijo el nuevo director de la binacional.

Alderete prometió hacer un trabajo con transparencia y patriotismo. “Nosotros vamos a seguir en el senda de defender la soberanía energética. Nosotros no vamos a pedir lo que no es nuestro. Reclamaremos con firmeza y patriotismo lo que nos corresponde. No tenemos ningún prejuicio”, señaló.

El nuevo director de la Itaipú Binacional presentó en la fecha a quienes lo acompañarán de manera interina en el Directorio.

Mónica Luján Pérez Dos Santos, quien se desempeñaba como asesora del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y fue presidenta del Banco Central del Paraguay (BCP), ahora es nombrada como directora financiera.

Magnolia Mendoza fue nombrada directora jurídica interina. Ella es esposa del presidente del Congreso, Silvio Ovelar, lo que se podría interpretar como un favor político. Alderete dijo que ella es una funcionaria de carrera dentro de la institución.

También fue nombrado Miguel Ángel Gómez Acosta como director de Coordinación; así como Alberto Cabrera Villalba como director administrativo. José Sánchez Tillaría seguirá como director técnico de la binacional.

Durante el Gobierno de Mario Abdo Benítez, quien asumió este miércoles, se cumple el plazo para la renegociación del Anexo C que hace al Trato de Itaipú, por lo que será crucial la gestión que se realice.

Paraguay y Brasil son copropietarios de la Entidad Binacional Itaipú, una de las represas hidroeléctricas más grandes del mundo.