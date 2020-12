Afirman que Cartes impone un plan neoconservador y neoliberal

El analista político Marcello Lachi sostiene que el discurso conservador del ex presidente Horacio Cartes y su movimiento, es parte del proyecto neoconservador y hegemónico que está intentando construir desde el 2016.

“Cuando en el 2013, Horacio Cartes llega al poder con un mensaje puramente tecnocrático, de construir un gobierno con técnicos llevando adelante ciertas políticas económicas que pretendían un cambio estructural en el sistema económico en el Paraguay dando menos poder a la ARP y más a los industriales, este proceso se modifica de manera importante en el 2016 en esa famosa convención, donde Santiago Peña se afilia al Partido Colorado”, empezó diciendo Lachi.

Dijo que en ese momento se generó el vuelco verdadero del cartismo, que pasa de ser el proyecto tecnocrático para ser un gobierno neoconservador.

“De esto ya se empezó a hablar en el 2016, solamente que pasó a segundo plano porque enseguida vino la batalla presidencial”, recordó.

Lachi señala que la idea de Cartes es construir un movimiento sólido, jerárquico liderado por él, y mencionó que el último líder que logró hacerlo fue Luis María Argaña, pero no perduró. Nicanor también lo intentó, pero no pudo construir un movimiento jerárquico.

“Cartes está intentando construir desde el 2016 y se enfrenta contra todos los caciques, llamémosles líderes que entienden al partido como una coalición de grupos sectoriales. La candidatura de Abdo Benítez viene de eso, de una coalición de grupos sin un proyecto; en cambio, el proyecto de Cartes tiene una idea clara de país”, explicó.

Continuó relatando que con el caso Itaipú que casi le cuesta un juicio político al presidente Abdo Benítez muere. “Ahora está muerto y sepultado como líder político, mientras que Cartes revive”, subrayó.

“Cartes fue suficientemente inteligente al no querer echar a este Gobierno. Cartes, como un gran empresario, no le interesa gestionar el poder que maneja Abdo”, comentó.

Mencionó que Cartes ya había dado declaraciones que daban idea de la misoginia, del conservadurismo, de la visión reaccionaria de la vida.

Resaltó que de esta forma, el ex mandatario se encuentra sin rivales y “llegó el momento de poner al centro el tema de su visión de país”. “No es una táctica. Es un sentimiento que no se pudo expresar hasta ahora porque la práctica política no le permitía”, apuntó.

Preció que Cartes para hegemonizar el control del partido necesita una estructura de ideas, de valores, y eso es lo que él está proponiendo.

Indicó tras varios análisis que se ve que existan todas las tendencias políticas en el Partido Colorado y nunca se dio una disputa real ideológica en el partido, para lo cual el cartismo tiene la estructura y el dinero de Cartes.

Dijo que se apunta “imponer un modelo cultural y socioeconómico que perdure y que lo está haciendo, ya que desde el 2012 está vigente Honor Colorado”.

“Lo que Cartes está haciendo, no es otra cosa que explicitar su pensamiento que viene de hace mucho tiempo y transformarlo en un programa para la disputa ideológica dentro de la ANR, lo cual no se dio hasta ahora, porque se hablaba de ocupar los espacios de poder”, indicó el analista político.

Dijo que ahora Cartes levanta el nivel de enfrentamiento y lo pone sobre contenidos. En el plano económico, plantea un modelo neoliberal al estilo chileno, que termina ahora en estallidos sociales.

“Reorganización de la estructura económica, atraer mercados internacionales, más inversiones, más industrias, más trabajos y mayor consumo. Y no se ve la necesidad de invertir en servicios sociales porque la gente debe pagarlos como el modelo chileno. Esta es la idea del neoliberalismo latinoamericano y en Paraguay también”, sostuvo.