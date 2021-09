Un joven de 14 años fue acuchillado y torturado en cuatro partes por un hombre identificado como Diego Ramón Villasanti Álvarez, ex pareja de su hermana, quien había huido del hombre por violencia familiar . El hecho se produjo en el barrio San Miguel, de Ciudad del Este , Alto Paraná.

La víctima se encontró en su casa, junto con su hermano de 16 años y su sobrino de 6 años, quienes fueron atacados por el hombre que ingresó a la fuerza a la vivienda en la búsqueda de su ex pareja. Esta última justo había salido a buscar la cena, informó el periodista de Última Hora Édgar Medina.

"Empujó la puerta y hermano entró, preguntó por mí y no me encontró, en eso le acuchilló a mi", relató la mujer. Según la Fiscalía , el adolescente recibió cada puñalada por contestar que no sabía dónde estaba su hermana.

La víctima fue auxiliado por el hermano mayor, quien también fue herido en la mano, pero afortunadamente pudo sacar al niño de la casa y pedir auxilio a los vecinos.

La mujer comentó que los vecinos lo redujeron momentáneamente, pero Villasanti se liberó y se escondió en la casa de una vecina, quien llamó a la Policía y finalmente lograron aprehender al supuesto agresor.

Declaraciones de supuesto agresor.mp4 El hombre aseguró que llegó a la casa solo para hablar y que en el lugar fue agredidos por los menores de edad. Video: Gentileza

Señaló que hace una semana se escapó de la casa donde vivía con el hombre a raíz de los maltratos que sufría por parte de su ex pareja, que es adicto a las drogas. "Le dijo a mi hijo que esto lo hacía 'porque tu mamá no quiso volver conmigo'", lamentó la mujer.

Agregó que se encuentran viviendo en Brasil y que el hombre no la dejaba ver a su familia, la tenía amenazada, la golpeaba constantemente. Tras una última agresión huyó de la vivienda y se refugió en la casa de sus padres.

Por su parte, el supuesto agresor manifestó que fue hasta la casa de sus ex suegros para conversar con su ex pareja, pero que fue atacado por los hermanos que tenían dos cuchillos y que tuvo que defenderse. Negó ser adicto a las drogas y sostuvo que la mujer miente.

El hombre ya cuenta con otros antecedentes por lesión grave (2015) y violencia familiar (2018). El caso está a cargo de la fiscala Cynthia Leiva. La investigadora anunció la imputación a Diego Villasanti por tentativa de homicidio doloso con agravantes por la alevosía con la que actuó.

Con respecto al estado de salud del joven, la fiscala informó que se encuentra internado, estable, con dolor, pero lúcido y se espera su evolución en las próximas horas.