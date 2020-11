Acusados podrían declarar por audios

Es que la semana pasada se dieron los alegatos iniciales tanto de la fiscalía como de los defensores ante el Tribunal de Sentencia integrado por Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y María Fernanda García de Zúñiga.

A las 13:30, sigue el juzgamiento. Se les dará la oportunidad de declarar a los ex senadores Óscar González Daher (ANR) y Jorge Oviedo Matto (Unace), al ex ministro Carmelo Caballero y al ex secretario del JEM Raúl Fernández Lippmann.

Los mismos pueden declarar en cualquier momento, y lo más seguro es que aún no presten declaración, por estrategia procesal, aunque recién en la audiencia se sabrá si quieren o no declarar en ese momento.

Si es que los acusados prefieren declarar en otro momento del juicio, se iniciará la producción de pruebas. Se citará a testigos y peritos, entre otros.

El juicio oral ya lleva dos semanas, y ahora comenzarán las declaraciones. Antes, fueron incidentes previos, reposiciones, lectura íntegra del auto de apertura a juicio oral y los alegatos iniciales.

González Daher, Caballero y Fernández Lippmann son acusados de supuestos hechos de tráfico de influencias y asociación criminal. Oviedo Matto solo por presunto tráfico de influencias.