Acoso en Derecho UNA: "Tuve miedo de que no me crean"

Narró que un compañero le había informado que ella era “la elegida” del profesor y luego el docente le confirmó su interés. Esto causó en ella un gran nerviosismo, según comentó.

“Me sentí muy presionada. Cuando el profesor me habló, no supe cómo reaccionar, me quedé temblando. Al salir del aula choqué contra una silla y eché todo lo que había. En el patio, no aguanté y rompí en llanto”, relató.

La alumna explicó que antes de presentar su denuncia, sintió “mucho miedo" de que no le crean. “Me dijeron que este profesor les hizo lo mismo a otras, pero nunca fue denunciado porque las chicas consideraban que no tenían pruebas”, dijo.

La mujer lamentó, asimismo, que sus propios compañeros la hayan señalado y que se haya insinuado que todo fue un montaje.

“En el grupo de WhatsApp del curso se habló sobre el caso y muchos opinaron que pudo haber sido un invento. Intentaban defender al compañero que me dio el mensaje. Incluso dijeron que enviarían fotos que subo a las redes para ver dónde queda mi moral”, relató.

La afectada comentó que presentará una denuncia formal ante el Ministerio Público y aseguró que decidió hacer público su caso para que otras alumnas no pasen por lo mismo.

El docente denunciado, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, presentó su renuncia al cargo. La misma fue aceptada este jueves por el Consejo Directivo.

El organismo además dispuso la apertura de un sumario contra él y dos estudiantes. Igualmente, remitió los antecedentes al Ministerio Público.

Según la denuncia, la joven fue contactada antes de un examen por un compañero, quien le manifestó que, a cambio de aprobar la materia, debía aceptar una salida con el profesor.

La víctima relató que, al momento de entregar su examen al docente, este le consultó si habló con su enviado y le confirmó que la propuesta venía de su parte.

La estudiante fue contactada posteriormente por otra alumna, quien le contó que ya había pasado la materia y que ya no debía preocuparse, pero dejó entrever que el profesor pedía a cambio salir con ella.

La joven trató de persuadir a la víctima para que accediera "por lo menos a merendar" con el hombre y le pidió que, en caso de necesitar hablar con ella nuevamente, solo la contacte por llamadas para no "manchar" al implicado.

La alumna facilitó la transcripción de los mensajes y los audios que les mandaron sus compañeros a los representantes del Centro de Estudiantes.