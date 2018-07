Accidente aéreo: Restos de avioneta serán extraídos esta semana

“Seguimos con las tareas de aislamiento del lugar. Recién entre mañana (martes) y el miércoles procederemos a la extracción de los restos de la aeronave. No podemos hablar todavía que hubo falla de motor porque aún no accedimos a los restos”, remarcó en contacto con la 780 AM.

Al ser consultado sobre las probables causas del percance, el jefe del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aéreos (Cipaa) indicó que aún no se puede afirmar si la aeronave bimotor sufrió o no alguna falla mecánica.

Una vez que accedan a los restos de la avioneta, procederán al desarme de los motores para comprobar si se registró alguna falla mecánica al momento de despegar desde el aeropuerto de la ciudad de Ayolas.

En el bimotor que capotó en la tarde del miércoles pasado viajaban el ahora ex ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Luis Gneiting, el ex viceministro de Ganadería, Vicente Ramírez, el piloto Gerardo López y el funcionario Luis Charoti.

La aeronave despegó a las 18.22 del aeropuerto de Ayolas y tenía como destino el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en Luque. Sin embargo, al alcanzar la altura para emprender el viaje, sufrió algún inconveniente y se estrelló a unos ocho kilómetros de la pista.