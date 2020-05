"Él (Reiner) y Lili también apuntan a un rapto, pero si Reiner dice que alguien la llevó o secuestró, que hable entonces. Él sabe quién es su contrario, sabe en dónde metió la pata, con quién tiene cuentas, para él será mucho más fácil de deducir quién le podía haber llevado a mi nieta", expresó en conversación con un medio local.

Aseguró que para él es muy difícil saber quién pudo llevarse a Juliette porque no tiene contrarios y tampoco su hija tiene dinero.

"Si ellos están barajando eso, que hable con su almohada para poder hilar y sacar algún dato de quién la pudo llevar. Reiner debe saber quién es su contrario, a quién le debe, a quién le falló", insistió.

El abuelo de la niña indicó que su familia no tiene ningún "enemigo" y que son gente de bien. Además, dijo que si hay una hipótesis de un rapto o secuestro vendría por el lado de enemigos del padrastro de la niña.

"Si realmente es cierto eso, lo que él está diciendo, que quiere que se le encuentre a la niña, entonces que hable", reafirmó.

Padrastro no estaba metido en la búsqueda

Zapata manifestó que la pareja de su hija es de muy poco hablar y que hasta ahora aportó muy poco en la investigación, pese a decir que quería que se la encuentre a su nieta.

"No aportó datos interesantes para poder buscar y encontrar a la criatura. Él estaba más bien dedicándose a su tarea de obras (durante la búsqueda de la niña), iba a traer personal, tejido, pero no estaba muy metido en la búsqueda, solo miraba desde su balcón", aseguró.

Mencionó que los comentarios que recibía de los vecinos eran que su nieta no pudo desaparecer de la vivienda y que alguien que estaba ahí sabe lo sucedido y que no cuenta la verdad.

"Esa persona quiero que diga qué fue lo que pasó, de manera a que los siete millones de habitantes del Paraguay se tranquilicen y tengan respuesta de lo que pasó", refirió.

Cree que Juliette no está en la casa

Don Zapata dijo que si Juliette está viva desea recuperarla y si alguna persona sabe sobre su paradero que cuente a las autoridades.

Indicó que en la vivienda de donde desapareció ya se la buscó varias veces, por lo que sospecha que ya no está por ahí y que desconoce dónde podría estar.

"Los investigadores en algún momento han de encontrar un cabo suelto para buscar la otra punta de manera a poder atar", refirió.

Dijo que la familia tiene un solo objetivo, que es encontrarla sana y salva y llevarla de vuelta con ellos.

Su hija cuidaba a las niñas, asegura

En otro momento de la entrevista, el hombre comentó que el ritmo de vida que llevó su hija después de mantener una relación sentimental con Reiner Helmut Oberuber, de nacionalidad alemana, cambió en un 180 grados porque siempre cuidó mucho a sus hijas.

"Alguien dice que le abandonaba mucho a su hija, que Reiner le maltrataba, eso yo no sé, no puedo acusar, pero hay un video de la niñera que pasaron y eso me es muy raro porque Lili siempre atendía mucho a la criatura, después de conocerle al señor capaz haya sucedido eso por alguna presión, porque el señor no le quiere. Puedo poner la mano por mi hija que ella le cuidaba, le tenía mucha atención a la criatura", expresó.

Contó que nunca nadie le mencionó de los supuestos maltratos del padrastro de Juliette contra ella y que si sabía no iba a permitir que sucediera eso.

Don Zapata agregó que Lilian es una persona normal, "un poco fría", pero muy alegre y que nunca tuvieron problemas, en cambio con su pareja compartieron en muy pocas ocasiones.

Relató además que su hija pareciera tener algún miedo porque no habla, y que al hacerle preguntas dice nada más de dos a tres palabras y luego corta la conversación. Dijo que puede estar presionada bajo alguna amenaza.

Mensaje para su hija

Don Zapata manifestó que apoyará a su hija en lo que sea porque es su padre y le pide que si sabe algo más que hable.

"Ella en cualquier momento se va a quedar sola con la Justicia, la otra gente no son su gente, no le van a estar apoyando, yo soy la única persona que le va a arrastrar hasta más no poder y quiero que esté segura de que no le voy a abandonar nunca y que vamos a llegar a buen puerto", expresó.

Aseguró que la situación que atraviesa no es nada fácil, ya que su hija está imputada por violación del deber del cuidado y abandono y se encuentra con prisión preventiva, mientras que su nieta Juliette aún está desaparecida.

El padrastro de la menor también está imputado por los mismos hechos punibles y también privado de su libertad.

Pase a las intensa búsqueda por parte de la Policía Nacional, del Ministerio Público y bomberos voluntarios, aún se desconoce el paradero de Juliette, quien está desaparecida desde el 15 de abril pasado, en la ciudad de Emboscada, Departamento de Cordillera.

La investigación está a cargo de los fiscales Carlos Maldonado, Gedeón Escobar, Irene Álvarez y el jueves pasado se sumó al caso el fiscal Lorenzo Lezcano.