Abuelo de Juliette: Padrastro "desde el principio" fue el único sospechoso

El abuelo de la niña desaparecida, Rufino Zapata, sostuvo este viernes en radio Monumental 1080 AM que la pareja de su hija Lilian Zapata "fue el único sospechoso para la Fiscalía y la Policía Nacional" en las investigaciones de la causa.

La ampliación de la imputación del Ministerio Público le sorprendió, no obstante, en otro momento señaló que "se le cruzó" en algún momento por la mente el hecho de que opere en pornografía infantil.

"Se nos cruzó muchas cosas mirando la cara de este malvado señor (...). Sí, se nos cruzó (la pornografía infantil), pero pensamos y hasta ahí nomás", afirmó.

Incluso, apuntó al respecto que el país "lastimosamente está importando malandros" y que desconoce el vínculo de Oberuber con otros ciudadanos alemanes en el territorio nacional.

Señaló que últimamente no ha podido conversar con su hija debido a que estaban restringidas las visitas en la penitenciaría como medida adoptada por el Ministerio de Justicia en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19.

El abuelo de Juliette, también señaló que el jueves, cuando la Fiscalía amplió la imputación contra el padrastro de la niña, le comunicaron al respecto al papá biológico, Stephan Le Droumaguet.

"Hasta ayer en horas de la tarde se estaba pasando todas las novedades, hoy me tiene que llamar. Muchas veces me aprietan en las redes sociales, generalmente de organizaciones, pero nuestro objetivo es encontrar a Juliette no hacer laberinto en las redes sociales", expresó.

El padrastro y la mamá de Yuyú, como también era llamada con cariño, están en reclusión. La mujer también fue imputada por los supuestos hechos de violación del deber del cuidado y abandono. La misma se encuentra en la Comisaría 17ª de Mujeres.

Mientras la investigación del caso sigue en curso, varios operativos se realizaron en el marco de la búsqueda de la niña, que hasta ahora no arrojó resultados de su paradero.

La pequeña Juliette Le Droumaguet desapareció el 15 de abril pasado, en la quinta de su padrastro, ubicada en la ciudad de Emboscada, Departamento de Cordillera.