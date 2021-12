Abuelitos obsequiaron perritos en la Costanera

La pareja contaba con un total de 4 perritos, los cuales fueron entregadas a las personas mayores de 18 años que expresaban sus intenciones de llevarlos para brindarles un hogar de forma responsable.

“Primero lo que queremos es saber el número de teléfono de la gente. Traje cuatro perritos, mi perrita se me escapó y me trajo los bebés, demasiado les mezquino, pero ellos necesitan un hogar”, expresó Corsinia.

Una vez que se concretaban las adopciones, la pareja registraba el número de contacto de los nuevos responsables de los animalitos, para posteriormente realizar el seguimiento de cómo se encuentran en su nuevo hogar.

Mientras la señora Corsinia daba a conocer sus cachorritos a las personas que se acercaban, Alberto Ríos dedicaba canciones folclóricas a los visitantes de la Costanera con su guitarra.

Ríos, por su parte, indicó que con Corsinia tienen en total cinco hijos, de los cuales dos ya han perdido la vida, mientras que los demás se encuentran en el exterior. Asimismo, relató que por muchos años vivieron en Estados Unidos.

“Estoy regalando canciones, no cobro por el arte y por la vida que me dio Dios, no tengo ningún grupo, pero amo el arte y la música”, finalizó el sanjuanino.

Concurrencia en la Costanera de Asunción

De acuerdo con agentes de la Patrulla Caminera que se encuentran apostados en la Costanera de Asunción, entre el sábado y este domingo se registró una menor concurrencia de personas a lo que se percibe habitualmente en la zona.

Hasta las 18:00 de este domingo, todavía se veía poco movimiento en el sitio de esparcimiento, pero se espera contar con mayor cantidad de personas, teniendo en cuenta que muchos visitantes van llegando de a poco.