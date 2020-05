Abogados repudian barreras policiales y critican expresiones de Euclides

Nota relacionada: Gatillo fácil: Policías hieren a niño de 6 años en persecución y tiroteo irregular



Uno de los que más fuertes cuestionamientos lanzaron fue el ex fiscal José Casañas Levi, quien señaló que la Policía Nacional siga haciendo "barreras" es una ofensa y una bofetada para los ciudadanos. "Es un atropello a nuestra dignidad y libertad, coartada hasta el 2 de febrero del 89", expresó.

Embed Tentativa de homicidio a menores pic.twitter.com/MKYIYyM058 — Jose F. Casañas Levi (@casanaslevi) May 31, 2020

Casañas Levi formuló dos preguntas sobre el tema: ¿Cometió algún ilícito el padre que evitó la barrera policial, retomando o desviando?, y ¿estaba justificada legalmente la conducta de los policías de disparar al auto?. "Ambas preguntas se responden de la misma manera: No", aseveró.

Para el ex fiscal, el procedimiento que terminó con un niño baleado es tentativa de homicidio. Asimismo, criticó que el ministro del Interior intente justificar la actuación de los efectivos policiales. "Está totalmente equivocado y es una respuesta lamentable de quien debería defender el estado de derecho", afirmó.

Entretanto, el abogado Jorge Vasconcellos recordó que este tipo de procedimientos desgraciados no son nuevos. Al respecto, rememoró el caso de la niña asesinada por agentes de la Senad en Nueva Italia (2016), el transporte escolar baleado por policías en Areguá hace un año y muchos otros casos similares "que no han servido para corregir estos abusos criminales".

Embed El uso de fuerza letal por los agentes de policía es una práctica viciosa, extendida y aceptada en nuestro país, en violación a lo establecido en el Art. 298, inc. 2 del Código Procesal Penal https://t.co/ckysKVcHhS pic.twitter.com/eMwTbRdpF7 — Jorge R Vasconsellos (@JRVasconsellos) May 31, 2020

Vasconcellos indicó que no hay ley alguna que ampare "estos procedimientos irregulares e ilegales, solo la cobardía intelectual y moral de un sistema judicial que representa los intereses de las autoridades de turno olvidándose del valor supremo de la justicia y la equidad".

Entretanto, el ex juez Óscar Delgado manifestó que ni siquiera a los neumáticos pueden disparar los policías, salvo que primero las personas que están dentro del vehículo perseguido abran fuego en contra de ellos.

Agregó que posterior a esto pueden responder con disparos y aún teniendo en cuenta no poner en peligro a terceros en lugares poblados.

El abogado Jorge Rolón Luna recordó que las "barreras" no tienen una base constitucional ni legal y que eludir una barrera no es un delito. "Disparar a matar a quien no cometió un delito es uso desproporcionado e innecesario de fuerza letal. Estos policías delinquieron", indicó.

Antecedentes de casos de "gatillo fácil"

En junio de 2016, una niña de 3 años que fue alcanzada por las balas de agentes de la Senad, durante un operativo en Nueva Italia, falleció luego de un cuadro de muerte cerebral.

Entretanto, en agosto de 2016 el joven Richard Pereira estaba a bordo de su vehículo y se dirigía a su casa, momento en que fue perseguido por una patrullera de la Policía Nacional.

Aunque Pereira bajó de su vehículo con las manos arriba, el suboficial Johnie Orihuela lo tiró al suelo para obligarlo a que se ponga de rodillas, luego le disparó en la nuca. El procedimiento policial fue captado por cámaras de circuito cerrado.

En febrero del año pasado, en otro confuso procedimiento, dos niñas quedaron heridas luego de que agentes policiales balearan el transporte escolar en el que viajaban, en la ciudad de Areguá.