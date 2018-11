Abogado descarta primera visita de Lidia Meza a Marcelo Piloto

César Caballero, representante legal de la familia de Lidia Meza Burgos, dijo que el Ministerio Público no logró avanzar mucho en la investigación del crimen, sobre todo, en lo que respecta a la presencia de la víctima en la sede policial.

El abogado descartó que la joven haya visitado a Marcelo Piloto en la cárcel de Emboscada en octubre pasado y pidió a la Fiscalía esclarecer el dato que, presuntamente, fue mal divulgado.

"Ella no estuvo en Emboscada y, de ser verdad, sería una irregularidad muy grave porque no reuniría la edad necesaria para entrar en una privada", sostuvo Caballero a radio Monumental 1080 AM.

Sobre el caso, dijo que sigue siendo sumamente llamativo y mencionó que el celular de la víctima quedó en poder del Ministerio Público.

Lidia Meza Burgos fue asesinada el pasado sábado dentro de la Agrupación Especializada en la celda de Marcelo Pinheiro Veiga, alias Marcelo Piloto. Recibió un golpe en la cabeza y unas 16 puñaladas en el cuerpo con un cuchillo de postre.

Piloto habría perpetrado el crimen para ser procesado en nuestro país y así evitar su extradición al Brasil. Sin embargo, fue expulsado de forma sorpresiva este lunes, por orden del presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

El supuesto líder del Comando Vermelho sera procesado en el vecino país por el asesinato de la joven. Conforme a las leyes territoriales del Brasil, se expone allí a 30 años de cárcel por el homicidio.