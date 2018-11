Marcelo Piloto será juzgado en el Brasil por el homicidio de joven paraguaya

Manuel Doldán, fiscal de Asuntos Internacionales, aseguró este lunes que el crimen de Lidia Meza Burgos, de 18 años, no quedará impune y que, una vez que recolecten todos los elementos probatorios, enviarán la información al Brasil para que Marcelo Pinheiro , alias Piloto, sea juzgado por el asesinato.

"Estamos ante un lamentable hecho de homicidio doloso ocurrido en territorio nacional, pero eso va a ser transferido a la República Federativa del Brasil para su juzgamiento. Una vez que el equipo de trabajo realice todas las indagaciones necesarias y recolecte todos los elementos probatorios, se enviarán al Brasil", refirió el fiscal Doldán, en una conferencia de prensa.

Explicó que el procesamiento del hecho se realiza conforme a las leyes territoriales del Brasil y que Piloto se expone allí a 30 años de cárcel por el homicidio de la joven.

Por su parte, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, dijo que están trabajando en el esclarecimiento total de la muerte de Lidia Meza Burgos y que todas las evidencias fueron incautadas. "Se trabaja con la Policía Nacional, no va quedar impune, la ida de Piloto no significa impunidad", aseguró.

El caso

Lidia Meza Burgos fue víctima de un homicidio registrado en la tarde de este sábado, en el interior de la sede de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, en manos de Marcelo Pinheiro, quien habría apuñalado 16 veces a la joven.

Marcelo Piloto, sindicado como uno de los líderes del grupo criminal Comando Vermelho, requerido por la Justicia del Brasil, fue expulsado del país a primeras horas de este lunes.

“He decidido expulsarlo del país. Paraguay no tiene que ser tierra para la impunidad de nadie, no queríamos esperar más”, fueron las expresiones del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a su llegada al Palacio de López.

En el vecino país será procesado por tráfico de drogas, robo, asalto a mano armada, homicidio, asociación criminal, entre otros.

Piloto fue trasladado desde la sede de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional hasta el Grupo Aerotáctico en forma sorpresiva y bajo un fuerte dispositivo de seguridad.