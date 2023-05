Su hermano Ronald Acevedo, quien le sucedió en el cargo de jefe comunal, accedió este miércoles a una entrevista con radio Monumental 1080 AM y dejó sentada su postura sobre la falta de justicia en Paraguay.

"No hay nada que decir. Hay que seguir la vida, al menos en este país, donde no tenemos justicia. Esta gente está mejor aún ahora, esta zona es muy peligrosa. Ante la ausencia del Estado no hay de otra que callarnos y seguir la vida con nuestra familia", afirmó.

Decepcionado de la Justicia paraguaya, sostuvo que decidieron no brindar más declaraciones frente a la "complicidad bárbara" existente entre los organismos de seguridad y el Poder Judicial.

"(Las autoridades) conocen muy bien (quiénes atacaron a su hermano). Son gente muy peligrosa y es difícil hablar así y el ministro del Interior (Federico González) sabe muy bien y la Fiscalía también. Es difícil hablar, por lo que la familia decidió llamarse al silencio y no dar declaración", explicó.

Incluso, Ronald Acevedo aseguró que hay una investigación "floja" en la causa de su hermano y que ahora está enfocado en terminar el periodo de gestión al frente de la Municipalidad de Pedro Juan Caballero, que hasta el año pasado estaba a cargo de su hermano.

Lamentó que el Gobierno se haya olvidado del territorio pedrojuanino, al que consideró "zona roja".

"Todos queremos justicia, pero en este país a quién le vamos a pedir justicia. Si el crimen de (Marcelo) Pecci ocurría aquí, en Paraguay, jamás iban a estar condenados las seis o siete personas. ¿Y ahora qué dice Colombia? Que falta que Paraguay haga su parte para agarrar al autor intelectual", espetó.

Con relación al crimen de José Carlos Acevedo, actualmente hay dos detenidos. Se trata de Rodney Ariel Rivarola y Ronny Ayala Benítez, alias Alemão, quienes cayeron el 14 de abril y el 4 de julio del año pasado, respectivamente.

El primero es sindicado como una de las personas que participaron en el asesinato de José Carlos Acevedo, ocurrido en el 2022, y el segundo ya se encuentra imputado por homicidio doloso y violación de la Ley de Armas en el mismo marco investigativo.