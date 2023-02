A días del inicio de clases, aula de colegio se derrumba en San Pedro

Algunas instituciones educativas incluso se caen a pedazos, como es el caso de un colegio del Departamento de San Pedro, donde un aula se derrumbó, informaron a través de NPY.

https://twitter.com/npyoficial/status/1625455309564018688 Colegios se caen a pedazos a días del inicio de clases



♦ Esta vez, se derrumbó un aula de una institución en San Pedro.



♦ Clausuraron un pabellón completo porque solo quedaba una sala de clases en buen estado.#NPY pic.twitter.com/f1RCAuYSwi — NPY Oficial (@npyoficial) February 14, 2023

Tras esto, los encargados del lugar decidieron clausurar un pabellón entero y ahora solo queda un aula que deberá albergar a medio centenar de alumnos, por lo que los padres de familia reclaman una urgente solución.

"Es muy preocupante lo que nos ocurrió. Es una desgracia con suerte porque se dio durante las vacaciones, cuando nuestros hijos no estaban en la clase, pero necesitamos ayuda, no es luego reparación, necesitamos nuevas aulas. Los tres pabellones que hay están en pésimo estado, los padres ya no quieren enviar a sus hijos así", reclamó una mujer.

Puede leer: MEC establece calendario escolar 2023. ¿En qué fecha comienzan las clases?

Esta misma situación se replica en otros colegios del país, sobre todo en la zona rural. Padres de familia y docentes piden auxilio a las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y a sus respectivos municipios para que las aulas sean puestas en condiciones antes del retorno de los alumnos.

De acuerdo con el calendario escolar establecido por el MEC para este 2023, las actividades escolares arrancan oficialmente el próximo lunes 20 de febrero.

Algunos colegios o escuelas del sector privado, en tanto, ya iniciaron las clases la semana pasada, otros lo hicieron este lunes último, mientras que otras instituciones de pago se adaptarán al cronograma del MEC.

Según mencionó el representante del gremio, decidieron postergar el inicio de las clases debido al aumento de los casos de chikungunya, con el fin de emprender una campaña de concienciación y someter sus instituciones a una limpieza profunda a fin de evitar la presencia de mosquitos transmisores.