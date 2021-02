A 150 días del secuestro de Óscar Denis, familia exige acciones concretas al Gobierno

“Ya se debe dar el resultado que esperamos y pedimos buena voluntad y acciones concretas. El país está secuestrado por la corrupción y la indiferencia”, expresó Beatriz Denis, hija del secuestrado.

En nombre de la familia Denis, la mujer lamentó que las prioridades del Gobierno de Mario Abdo Benítez no se vean reflejadas en el Presupuesto General de la Nación (PGN), y que las autoridades, en lugar de velar por la ciudadanía, dedican más tiempo a sus intereses partidarios.

“Hoy lloramos 150 días sin papá, seguimos luchando, golpeando puertas. Rogamos buena voluntad porque seguimos esperando un resultado”, agregó Denis.

Beatriz se dirigió al EPP y pidió a sus integrantes que liberen a su padre, ya que la familia cumplió con las exigencias que, en un principio, fueron requeridas por el grupo criminal.

Asimismo, la hija del ex vicepresidente envió un mensaje a su padre, diciéndole: “Papá, nosotros no vamos a dejar de esperarte, no vamos a dejar de buscarte ni de pedir y exigir, hasta que el Gobierno actúe con decisión y asegure tu libertad”, dijo.

Finalmente, la mujer pidió que también se libere al suboficial Edelio Morínigo y al ganadero Félix Urbieta, quienes también se encuentran en manos del EPP y el Ejército Mariscal López, respectivamente.

“Todavía tenemos esperanzas y es lo único que nos queda porque creemos en un Dios que nos da la fortaleza para mantenernos firmes”, concluyó.

Óscar Denis fue secuestrado el pasado 9 de setiembre por el EPP, mientras que el paradero de Edelio Morínigo y de Félix Urbieta se desconocen desde el 5 de julio de 2014 y 12 de octubre del 2016, respectivamente.