El aspirante presidencial por la Concertación Nacional, Efraín Alegre, y su fórmula a la Vicepresidencia, la ex ministra Soledad Núñez, lideraron este sábado un encuentro con jóvenes, donde se tuvo como invitado principal al ex guerrillero y ex presidente uruguayo (2010-2015), José Pepe Mujica.

Además, el ex mandatario Fernando Lugo también dejó entrever su apoyo a Alegre, tras una larga expectativa respecto a si el senador del Frente Guasu apoya al independiente Euclides Acevedo o a Alegre en la carrera a la presidencia.

Para este domingo, la dupla opositora convocó a una "Caravana nacional del cambio y de la victoria", que partirá de Asunción y concluirá en la ciudad de Hernandarias, frente a la represa de la Itaipú Binacional, en la frontera con Brasil.

Por su parte, el candidato del oficialismo, Santiago Peña, participó en esta jornada de un encuentro con jóvenes en la ciudad de Pilar, la capital del departamento de Ñeembucú y fronteriza con Argentina (sur). Peña está acompañado de su fórmula a la Vicepresidencia, el diputado Pedro Alliana.

La dupla oficialista encabezará igualmente otro encuentro en la ciudad de Pilar, al que asistirán los candidatos colorados a diputados, gobernadores y otros cargos por ese departamento.

Financiamiento

El Partido Colorado solicitó al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) que transfiera a un banco al término de los comicios y de los procesos previstos por la ley parte de los fondos que prevé recibir por concepto de subsidio electoral y del aporte del Estado a las agrupaciones políticas.

En tanto, posteriormente comunicó al TSJE que llegó a un acuerdo con un banco de plaza para la obtención de un préstamo, que será destinado al financiamiento de su campaña.

Los colorados se vieron obligados a acudir a esa figura para el financiamiento después de que su líder, el ex mandatario Horacio Cartes (2013-2018), delegara en terceros la solicitud de préstamos para financiar la campaña y la gestión de fondos y gastos.

Esto, porque Cartes fue sancionado financieramente en enero pasado por el gobierno de los Estados Unidos, tras señalarlo de presuntos hechos de corrupción.

La Justicia Electoral anunció que trabaja este sábado en las capacitaciones a funcionarios electorales y en una preauditoría a los maletines distribuidos con el material para las mesas de votación.