ANR cierra con un banco de plaza acuerdo de préstamo para su campaña

El Partido Colorado llegó a un acuerdo con el Banco Continental Saeca, con el que suscribió un contrato fiduciario por el valor aproximado de G. 17.000 millones, según Bogarín.

La suma inicial que necesitaba la ANR para solventar unas 768 candidaturas era de G. 37.000 millones.

Desde el Partido Colorado aún no comunicaron oficialmente al respecto. El senador Rodolfo Friedmann, vicepresidente segundo de la Asociación Nacional Republicana, había mencionado días pasados a radio Monumental 1080 AM la posibilidad de una conferencia de prensa para hacer el anuncio pertinente, ya que el préstamo no estaba confirmado oficialmente y había hermetismo al respecto.

Bogarín indicó que se trata de una operación entre la institución partidaria y la entidad bancaria, donde la Justicia Electoral no tiene ninguna participación y solamente realiza el acuse de recibo de dicha comunicación a través de una resolución, que recalca cuáles son los procedimientos pertinentes de la financiación política pública y especialmente la rendición de cuenta.

Sobre el último punto, el titular del organismo electoral resaltó que es interesante la manera en que se hará la trazabilidad de dicho patrimonio, que pasa a ser del Partido Colorado, puesto que está bancarizado y se puede determinar el origen del dinero.

Aseguró que el TSJE únicamente tendrá intervención entre noviembre y diciembre de este año, cuando se hagan los cálculos de los votos que reciba la ANR en las elecciones generales del próximo 30 de abril, para los aportes y subsidios en el marco de la financiación política pública.

La Justicia Electoral dejó en claro a partir de la primera nota que no tiene participación alguna en los procesos de pedido de dinero de las agrupaciones políticas y los entes financieros privados.

Fernando Ayala y Miguel Tadeo Rojas, protesorero y tesorero, respectivamente, habían solicitado en nombre del Partido Colorado al TSJE permiso para un acuerdo de fideicomiso de garantía y fuente de pago de la ANR y el Banco Continental, para transferirle el dinero directamente a la entidad bancaria, sin pasar por la ANR, actualmente presidida por Horacio Cartes, declarado significativamente corrupto y sancionado por el Gobierno de los Estados Unidos.

Sin embargo, desde el tribunal aseguraron que la institución no puede ser garante; por tanto, el dinero del subsidio político será desembolsado a la ANR y, a partir de ello, el partido tendrá que destinar el dinero pertinente al banco de plaza, lo que Bogarín describió como un derecho en expectativa, puesto que la estimación del monto del subsidio aún no se puede determinar hasta que terminen las elecciones 2023.

El accionista mayoritario del Banco Continental Saeca es Carlos Raúl Espínola, cuñado del diputado colorado cartista Walter Harms, también accionista de dicha entidad.