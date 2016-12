El tablero estaba en una zona donde se almacenan colchones, por lo que, en segundos, el fuego se propagó, informó el corresponsal del Diario Última Hora Juan José Brull.

La humareda era intensa y en ese momento había muchísimas personas dentro del lugar, sin embargo, ninguna resultó afectada.

Los Bomberos Voluntarios llegaron al sitio luego de media hora aproximadamente y lograron controlar el fuego, para luego realizar trabajos de enfriamiento.

El campeonato de la Asociación Pilarense de Básquetbol llegó a su fase final en las categorías sub 12, sub 14 y sub 17, femenino y masculino.