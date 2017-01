Payo denuncia persecución y "atropella" sede policial

Cubas en Comandancia. Video: 970 AM.



Al hablar con la prensa, el hombre dijo lo siguiente: "Cartes va a renunciar o yo muero". Tales palabras mencionó en el momento de denunciar que un vehículo lo sigue, al igual que personas extrañas que están siguiendo sus pasos.





Antes de ir a la comisaría, Cubas atropelló la sede de la Comandancia y empujó a uniformados llamándolos "pelotudos", entre otros insultos más agresivos. El hombre quería hablar con el comandante Críspulo Sotelo, pero no lo dejaron ingresar.





Embed Paraguayo Cubas en la Comandancia de la Policía Nacional: https://t.co/xIQn8CmI6U vía @YouTube — 970 AM (@Radio970AM) 26 de enero de 2017







"No he sido amenazado de muerte, pero me siento perseguido. No quiero que la gente piense como yo, pero quiero que al menos piense", agregó en contacto con la 970 AM.