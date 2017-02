Ante el endurecimiento de normas migratorias en países tales como los Estados Unidos de América y la Argentina, el canciller nacional, Eladio Loizaga, considera que no existen riesgos de que vayan a producirse deportaciones masivas de connacionales que residen en el exterior.

"En cuanto respeten las normas internas y no entren en algún acto de inconducta, no creo que corran riesgos de deportación", fue la respuesta que dio el ministro al ser consultado hoy por el periodista Carlos Peralta, de la radioemisora capitalina 780 AM.