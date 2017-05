El agente Néstor Cañete fue quien recibió la orden de sus colegas y procedió a retener el bien. Al momento de la incautación, junto a la nave se encontraba un piloto identificado como Willian de Souza, de nacionalidad brasileña. No hubo detenidos en el procedimiento y el vehículo contaba con todas sus documentos en regla, según el mismo fiscal.





El propietario de la nave ya fue identificado. Se trata de Antonio De Souza, familiar del piloto ya mencionado. Su abogado conversó con la prensa este viernes tras lo sucedido y afirmó que solo sabe del caso por las publicaciones periodísticas.





"Me entere por los medios lo que está pasando. Vamos a ayudar en la investigación. La avioneta no tiene vinculación con este hecho. Su dueño es un empresario brasileño que no tiene necesidad de hacer este tipo de actuaciones", refirió Rolando Cáceres, representante jurídico de Antonio de Souza, en contacto con Noticias Paraguay.





Caso Prosegur: Incautan avioneta en el Pettirossi Siga todo el caso en





Según mencionó, la aeronave estuvo dentro del Silvio Pettirossi durante el asalto a Prosegur. La última vez que realizó un vuelo, dijo, fue el 14 de abril.





Negó categóricamente que el vehículo haya sido utilizado por los delincuentes y esperan que el Ministerio Público los desvincule del caso lo antes posible.





Según mencionó, no destacar la posibilidad de accionar contra el Ministerio Público cuando se los desvincule de la investigación debido a los daños y perjuicios causados a la imagen del propietario mediante un operativo erróneo.