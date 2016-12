El mismo manifestó en Radio Monumental AM que la pérdida asciende a unos 500 millones de guaraníes ya que las llamas no solamente consumieron la mercadería, sino también afectó la estructura del local, que es alquilado. "No quedó nada", señaló.

Estimó que el fuego ocurrió a raíz de un cortocircuito ya que aseguró no tener deudas, ni enemigos.

El hombre llegó minutos después de iniciado el incendio y se quedará hasta que lleguen los peritos para analizar las causas que lo hayan provocado. Finalmente, los bomberos voluntarios lograron sofocar las llamas.